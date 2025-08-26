Sivas'ta 2026 Çiftçi Kayıt Sistemi Başvuruları 1 Eylül'de Başlıyor

Sivas'ta 2026 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları 1 Eylül itibariyle başlayacak.

Yurt genelinde bitkisel üretimi arttırmak, kaliteyi yükseltmek, sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla uygulanan Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları 1 Eylül itibariyle başlayacak. İl ve İlçe Müdürlüklerinin yanı sıra e-Devlet üzerinden kolaylıkla yapılabilen başvurularda, çiftçilerin de mağduriyet yaşamamaları 31 Aralık tarihine kadar zaman tanınacak. - SİVAS