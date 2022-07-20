Sivas'ta 1 ayda 267 ipotekli konut satıldı - Haberler

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Sivas'ta 1 ayda 267 ipotekli konut satıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Sivas'ta 1 ayda 267 ipotekli konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayında satılan konut sayılarına ilişkin istatistiki verileri paylaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayında satılan konut sayılarına ilişkin istatistiki verileri paylaştı. Buna göre 2021 Haziran ayında 700 konutun satıldığı Sivas'ta bu yılın aynı ayında 803 konut satıldı. Kentte Haziran ayında satılan 803 konutun 267'sini ipotekli satışlar, 536'sını de diğer satışlar grubu oluşturdu.

TÜİK; ilk satış, ikinci el satış ayrıntısına göre konut satışlarını da paylaştı. Sivas'ta bu yılın Haziran ayında satılan konutların 266'sını ilk el satış, 537'sini ise ikinci el satış oluşturdu. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu Sivas Ekonomi Haberler

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