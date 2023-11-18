Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda ekim ayında 36 bin 321 yolcuya hizmet verildi

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nın 2023 yılı ekim ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre; Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda ekim ayında, iç hat yolcu trafiği 36 bin 321 oldu. Ekim ayında Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 287'ye ulaştı. Yük trafiği ise ekim ayında toplamda 273 ton oldu. Ocak ve Ekim ayları arasında 10 aylık dönemde ise Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda yolcu trafiği 372 bin 309, uçak trafiği 2 bin 862, yük trafiği ise 3 bin 086 ton olarak gerçekleşti. - SİVAS