Sivas'ın Zara İlçesi Patates Üretiminde İstanbul Pazarına Girmeye Hazır

Sivas'ın Zara ilçesinde üretilen patatesler İstanbul piyasasında alıcı buluyor.

İlçeye bağlı Yapak köyünde patates üreticileri ürün hasadına başladı. Hasada katılan Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, köyde patates yetiştiriciliği yapan Ali Büyükbaş, Osman Direk ve Murat Zencir'i ziyaret ederek ürün kalitesi ve verimliliği hakkında bilgi aldı.

Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, "Zaralı çiftçilerimizi, patates üreticilerimizi ziyaret ettik. Buradaki üreticilerimiz 30 kiloluk çuvallara doldurulan patatesleri tırlarla İstanbul'a naklediyor. Zara'da yetişen ürün tamamen doğal." ifadelerini kullandı.

Şimşek, onlarca üreticinin patates yetiştirdiği köyde ürünlerin İstanbul'da aracısız olarak tarladan tüketiciye ulaştığını söyledi.

Patates üreticisi Ali Büyükbaş da "8 yıldır bu işi yapıyorum. Genelde İstanbul'a götürüyoruz, İstanbul'da değerlendiriyoruz. 70-80 ton patatesimiz çıkıyor. Bunu da genelde İstanbul'da değerlendiriyoruz. Agria cinsi patates ekiyorum. Genelde bu kızartmalık, haşlamalık oluyor. Dönüme, iyi bakarsak üç buçuk, dört ton arası mahsul alabiliyoruz." dedi.