Haberler

Sivas'ın İhracatı 2025'te Yükseliş Gösterdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin verilerine göre, Sivas'ta 2025 yılının ekim ayında ihracat 9 milyon 179 bin dolara yükseldi. 10 aylık toplamda ise ihracat 77 milyon 643 bin dolara çıktı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2025'in ekim ayına ilişkin ihracat rakamlarını açıkladı.

TİM verilerine göre Sivas'ta geçen yıl ekim ayında 8 milyon 145 bin dolar olan ihracat, bu yılın aynı ayında 9 milyon 179 bin dolara yükseldi.

Kentte ihracat 10 aylık bazda da yükseliş gösterdi. Sivas'ta geçen yılın ilk 10 ayında 67 milyon 794 bin dolar olan ihracat bu yılın aynı döneminde 77 milyon 643 bin dolara çıktı. Sivas, 2025'in ilk 10 ayındaki veriler baz alındığında ihracatta 58. sırada kendine yer buldu.

Sivas'ta bu yıl ihracat ocakta 7 milyon 836 bin dolar, şubatta 7 milyon 775 bin dolar, martta 6 milyon 872 bin dolar, nisanda 7 milyon 773 bin dolar, mayısta 6 milyon 567 bin dolar, haziranda 7 milyon 710 bin dolar, temmuzda 6 milyon 974 bin dolar, ağustosta 8 milyon 572 bin dolar, eylülde 8 milyon 385 bin dolar, ekimde ise 9 milyon 179 bin dolar olarak gerçekleşti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık: Bu adım atılabilir

Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asfalt çalışmasında kahreden ölüm! Kamyonun damperi elektrik telleriyle temas etti

Kahreden ölüm! Kamyonun damperi bir anda açıldı, sonrası felaket
Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın biletlerini kesti

Neşteri vurdu! 2 yıldıza "Güle güle" dedi
'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı

Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı
Asfalt çalışmasında kahreden ölüm! Kamyonun damperi elektrik telleriyle temas etti

Kahreden ölüm! Kamyonun damperi bir anda açıldı, sonrası felaket
Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...

Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...
Sabıkalı sevgili, kadın gardiyana yapay zekayla oluşturduğu görüntüyle şantaj yaptı

Kadın gardiyana müstehcen videolu şantaj! CİMER'e bile mesaj yazmışlar
Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi

Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi
Q Yatırım Bankası'na tefecilik soruşturması! 3 yönetici gözaltında

Türkiye'nin dev yatırım bankasına soruşturma! 3 yönetici gözaltında
Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor! Yayın tarihi belli oldu

Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba

Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba
Bu dizilerde servet kazanıyorlar: En çok ücret alan erkek oyuncular belli oldu

Dizi başına rekor ücret! En çok kazanan erkek oyuncu açıklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.