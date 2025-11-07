Sivas'ın İhracatı 2025'te Yükseliş Gösterdi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2025'in ekim ayına ilişkin ihracat rakamlarını açıkladı.

TİM verilerine göre Sivas'ta geçen yıl ekim ayında 8 milyon 145 bin dolar olan ihracat, bu yılın aynı ayında 9 milyon 179 bin dolara yükseldi.

Kentte ihracat 10 aylık bazda da yükseliş gösterdi. Sivas'ta geçen yılın ilk 10 ayında 67 milyon 794 bin dolar olan ihracat bu yılın aynı döneminde 77 milyon 643 bin dolara çıktı. Sivas, 2025'in ilk 10 ayındaki veriler baz alındığında ihracatta 58. sırada kendine yer buldu.

Sivas'ta bu yıl ihracat ocakta 7 milyon 836 bin dolar, şubatta 7 milyon 775 bin dolar, martta 6 milyon 872 bin dolar, nisanda 7 milyon 773 bin dolar, mayısta 6 milyon 567 bin dolar, haziranda 7 milyon 710 bin dolar, temmuzda 6 milyon 974 bin dolar, ağustosta 8 milyon 572 bin dolar, eylülde 8 milyon 385 bin dolar, ekimde ise 9 milyon 179 bin dolar olarak gerçekleşti. - SİVAS