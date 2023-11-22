Sivas'ın ihracat rakamları düşüş gösterdi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan verilere göre, Sivas'ın ihracat rakamları geriledi. 2022'nin Ocak-Ekim döneminde 77 milyon 975 bin dolar olan ihracat, bu yılın aynı döneminde 73 milyon 388 bin dolara düştü. En yüksek ihracatın Mart ayında gerçekleştiği Sivas'ta, en düşük ihracat ise Ekim ayında kaydedildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), illerin gelişmişlik göstergelerinden birisi olarak değerlendirilen ihracat rakamlarını açıkladı.

TİM verilerinden derlenen bilgilere göre Sivas'ta 2022'nin Ocak-Ekim döneminde 77 milyon 975 bin dolar düzeyinde olan ihracat bu yılın aynı döneminde 73 milyon 388 bin dolara geriledi.

Sivas'ta bu yıl ihracat en çok olduğu ay 8 milyon 832 bin dolar ile Mart olurken en düşük olduğu ay ise 6 milyon 394 bin dolar ile Ekim oldu. - SİVAS