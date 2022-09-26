Sivas haberleri | Sivas'ta 897 çiftçiye destek ödemesi
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Sivas gelişmesine göre Sivas'ta 2022 Toprak Mahsulleri Ofisi Alım Primi Desteği çerçevesinde çiftçilere verilecek destek miktarı belli oldu.
Sivas'ta 2022 Toprak Mahsulleri Ofisi Alım Primi Desteği çerçevesinde çiftçilere verilecek destek miktarı belli oldu.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre 2022 TMO Alım Primi Desteği çerçevesinrde Sivas'ta 897 çiftçiye toplam 18 milyon 152 bin 432 lira ödenecek. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi