Sivas Demirağ OSB'de Parsellerin Dolması Bekleniyor

Sivas Valiliği, Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) tüm parsellerin yıl sonuna kadar dolmasının beklendiğini açıkladı. Yüzde 80'e yakın arsa tahsisi gerçekleştirilen OSB'de 6 firma üretime geçerken, 1200 kişiye istihdam sağlandı. Altyapı çalışmalarında sona gelindi ve yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Ayrıca lojistik merkezde çalışmalar sürüyor.

Sivas Valiliği, Demirağ Organize Sanayi Bölgesindeki ( Osb ) tüm parsellerin yıl sonuna kadar dolmasının beklendiğini bildirdi.

Valilik açıklamasına göre, Körtuzla'da 814 hektarı kapsayan ve kamulaştırmayla altyapı çalışmaları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteğiyle gerçekleşen Demirağ OSB'de sanayi parsellerinin büyük çoğunluğu doldu.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla 28 Aralık 2021'de Cazibe Merkezleri Programı kapsamına alınan Demirağ OSB'de aradan geçen 20 ayda 162 parselin tahsisi yapıldı. 6 bin ila 212 bin metrekare arasında değişiklik gösteren 225 parselin bulunduğu OSB'de yıl sonuna kadar tüm parsellerin dolması bekleniyor.

Yüzde 80'e yakın arsa tahsisi gerçekleştirilen OSB'de 6 firma üretime geçerken, 1200 kişiye istihdam sağlandı.

Diğer yandan 11 firmanın inşaat, 16 firmanın yapı ruhsatı, 70 firmanın proje, 3 firmanın da tahsis işlemleri sürüyor.

Fabrikaların üretime başladığı ve yeni temellerin atıldığı OSB'de yatırımcılar da teşviklerden faydalanmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı kararıyla Demirağ OSB'de teşvik süresi 2024 sonuna kadar uzatılırken, teşvikle yatırımcılara 10 yıl SGK desteği, yüzde 70 vergi indirimi, 7 puan faiz desteği, yüzde 25 oranında 3 yıl enerji desteği, KDV muafiyeti, gümrük vergisi muafiyeti gibi önemli destekler veriliyor. Ayrıca yatırım bedelinin yüzde 70'ine kadar vergi mahsuplaşması sağlanırken, yüzde 60 arazi indirimi de yapılıyor.

Altyapı çalışmalarında sona gelindi

Acele kamulaştırma işlemlerinin bittiği ve yatırımcıların fabrikalarını hızlı bir şekilde inşa ettiği bölgedeki altyapı çalışmalarında da büyük ilerleme kaydedildi. Yol, içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, drenaj, kamera sistemi, telekomünikasyon ve enerji altyapısı gibi birçok alanda sona gelinen OSB'de altyapı ve üstyapının yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

İdari ve sosyal tesis, destek hizmetleri, mesleki ve teknik eğitim alanı, arıtma tesisi, sağlık koruma bandı, yeşil alan ve park, lojistik ray alanı, cami gibi donatıların da bulunduğu OSB'ye lojman yapılması da hedefleniyor.

Büyük bir alanda hizmet veren OSB'de jandarma karakol hizmet binası yapımı da sürüyor. İş insanları tarafından yaptırılan karakolun inşaat alanı 490 metrekareden oluşurken, bu yıl içerisinde bitirilmesi planlanıyor.

Yatırımcıların organize sanayi bölgelerinde üzerinde hassasiyetle durduğu yol ve su konularında da önemli adımlar atıldı. Memba suyu niteliğindeki Tecer Dağı Beşgözeler mevkisinden içme ve kullanma suyunun tahsisinin gerçekleştirildiği bölgede ağır vasıtaların verebileceği tahribatların önüne geçmek maksadıyla da kentte ilk kez Körtuzla-Demirağ OSB-Hasbey-Tutmaç grup köy yolunda 3 kilometrelik silindirle sıkıştırılmış beton yol uygulaması yapıldı.

Demirağ OSB'de imar planı içerisinde demiryolu ağı da oluşturularak yatırımcıların lojistik sorununa çözüm üretildi. Demiryolu kılçık ağlar ile bölgedeki fabrikalar, depolarından vagonlara yükleme yaparak, hızlı ve daha ekonomik ulaşım imkanı da sağlayacak. Böylece demiryolu taşımacılığında da kentte büyük bir ilerleme kaydedilecek.

Lojistik merkezde çalışmalar sürüyor

Limanlarla kuzey-güney, doğu-batı aksları arasında ulaşım üssü vazifesi gören ve ülkenin merkezi noktasında bulunan Sivas'ta yapımı süren lojistik merkez de kentin konumunu fırsata çevirecek.

TCDD tarafından inşaat çalışmaları sürdürülen ve 550 bin metrekare alandan oluşan lojistik merkezin 230 bin metrekaresi Demirağ OSB'nin içerisinde yer alacak.

İçerisinden demiryolu hattı geçen Demirağ OSB'nin, lojistik merkezle planlanmış olması da girişimcilere büyük kolaylık sağlayacak. Tamamlandığında ülkenin 14. lojistik merkezi statüsü kazanacak olan bölge, 1 milyon ton taşıma kapasitesine sahip olacak.

Lojistik merkezde çok sayıda depo, dağıtım ve kargo aktarma merkezleri, paketleme, montaj, demontaj, lojistik, taşımacılık ve sigorta şirketleri, bankacılık ve finans kurumları, gümrük idareleri, lojistik eğitim ve öğrenim kurumları, sosyal tesisler, lojistik sektör tedarikçileri satış ve servis yerleri bulunuyor.