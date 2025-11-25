Site Yönetimleri İçin Haşere Mücadelesinde Profesyonel Çalışmanın Önemi

Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı, ortak alan ilaçlamasının site yönetimlerinin sorumluluğunda olduğunu belirterek, "Daire içi ilaçlamalarda, site yönetimiyle bilgi paylaşılması ve mümkünse aynı gün profesyonel ekiplerle eş güdümlü çalışılması büyük fayda sağlar." dedi.

Sandalcı, sitelerde ve daire içlerinde haşere veya kemirgenlere yönelik yapılan ilaçlamalara ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Ortak alan ilaçlamasının site yönetimlerinin sorumluluğunda olduğunu belirten Sandalcı, bağımsız bölüm içi uygulamalarda ise sakinlerin tercihlerinin esas alındığını, ancak tüm sürecin profesyonel ve yetkili firmalarla ve koordineli yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Sandalcı, bahçe, otopark, merdiven boşlukları, asansör kuyuları, çatı araları ve teknik hacimler gibi ortak alanların yönetimlerin sorumluluğunda olduğunu belirterek, "Bu alanlarda haşere ve kemirgenle mücadele periyodik olarak yaptırılmalı, ruhsatlı ve uzman ekiplerle çalışılmalıdır." diye konuştu.

"Daire içi ilaçlamalarda site yönetimiyle bilgi paylaşılmalı"

Sandalcı, özellikle sıcak dönemlerde haşere ve kemirgen popülasyonunun arttığını dile getirerek şöyle devam etti:

"Site yönetimleri, planlı ilaçlama takvimlerini aksatmamalı. Bazı site yöneticileri, yüksek aidat endişesiyle başta ilaçlama giderleri olmak üzere bazı teknik ekipmanın bakımlarını oluşturan bütçeleri yok saymaktadırlar. İşi bilen yöneticiler göreve geldiklerinde daha önceden işletme projesinde yer almayan ilaçlama ve bakım giderlerini listeye eklediklerinde ise farklı tepkilerle karşı karşıya kalmaktadır."

Bağımsız bölümlerin site yönetimlerinin müdahale kapsamı dışında olduğuna dikkati çeken Sandalcı, "Dairelerde gelişigüzel yapılan ilaçlamalar, kullanılan kimyasalların kokusu ve uçucu partikülleri komşu daireleri ve ortak alanları etkileyebilir. Bu nedenle daire içi ilaçlamalarda site yönetimiyle bilgi paylaşılması ve mümkünse aynı gün profesyonel ekiplerle eş güdümlü çalışma büyük fayda sağlar." diye konuştu.

"Yalnızca bir dairede değil, tüm sitede yayılım gösterebilir"

Bursa Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi eğitmeni ve site yönetimleri danışmanı Muzaffer Ulaşdı da piyasada ruhsatsız firmaların ve merdiven altı uygulamaların arttığını söyledi.

Ulaşdı, yetki belgesi olmayan firmaların kullandığı kimyasalların hem insan sağlığı hem de çevre açısından ciddi risk taşıdığını vurgulayarak, "Sitelerin, Sağlık Bakanlığı ve belediyelerce ruhsatlandırılmış firmalarla çalışmasını özellikle tavsiye ediyoruz." ifadesini kulandı.

Birçok sitede ortak alan veya bağımsız bölümler arasında ilaç geçişkenliği nedeniyle şikayetlerin arttığını söyleyen Ulaşdı, "Hamamböceği, karınca ve fare gibi türler yalnızca bir dairede değil, tüm sitede yayılım gösterebilir. Yönetimlerin ortak alan ilaçlamalarını düzenli yapması, sakinlerin de daire içi ihtiyaçlarını koordineli şekilde çözmesi, çapraz bulaşmayı önleyen temel unsurdur." dedi.

"Tüm site yönetimlerini, profesyonel firmalarla çalışmaya davet ediyoruz"

Ulaşdı, yönetim-sakin uyuşmazlıklarının önüne geçmek için yönetim planlarında haşereyle mücadeleye ilişkin açık hükümlere yer verilmesini önerdi.

Yönetim planları doğru hazırlanmadığında uygulamada tartışmaların çıktığını söyleyen Ulaşdı, şunları kaydetti:

"Ortak alan ve bağımsız bölüm sorumluluklarının, ilaçlama sıklığının ve firma yetkinliği şartlarının planlarda netleşmesi hem yönetimi hem de sakinleri korur. Haşere ve kemirgenle mücadele bir maliyet değil, sağlıklı ve güvenli yaşam alanı için zorunluluk. Tüm site yönetimlerini, düzenli, kayıtlı ve profesyonel firmalarla çalışmaya, site sakinlerini de bu sağlıklı site, güvenli yaşam sürecine bilinçli şekilde destek olmaya davet ediyoruz."