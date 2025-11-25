Haberler

Site Yönetimleri İçin Haşere Mücadelesinde Profesyonel Çalışmanın Önemi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı, site yönetimlerinin ortak alan ilaçlamalarını düzenli yapmaları ve daire içi ilaçlamalarda sakinlerle koordineli çalışmaları gerektiğini vurguladı. Uzman ekiplerle yapılan ilaçlamaların insan sağlığı için kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı, ortak alan ilaçlamasının site yönetimlerinin sorumluluğunda olduğunu belirterek, "Daire içi ilaçlamalarda, site yönetimiyle bilgi paylaşılması ve mümkünse aynı gün profesyonel ekiplerle eş güdümlü çalışılması büyük fayda sağlar." dedi.

Sandalcı, sitelerde ve daire içlerinde haşere veya kemirgenlere yönelik yapılan ilaçlamalara ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Ortak alan ilaçlamasının site yönetimlerinin sorumluluğunda olduğunu belirten Sandalcı, bağımsız bölüm içi uygulamalarda ise sakinlerin tercihlerinin esas alındığını, ancak tüm sürecin profesyonel ve yetkili firmalarla ve koordineli yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Sandalcı, bahçe, otopark, merdiven boşlukları, asansör kuyuları, çatı araları ve teknik hacimler gibi ortak alanların yönetimlerin sorumluluğunda olduğunu belirterek, "Bu alanlarda haşere ve kemirgenle mücadele periyodik olarak yaptırılmalı, ruhsatlı ve uzman ekiplerle çalışılmalıdır." diye konuştu.

"Daire içi ilaçlamalarda site yönetimiyle bilgi paylaşılmalı"

Sandalcı, özellikle sıcak dönemlerde haşere ve kemirgen popülasyonunun arttığını dile getirerek şöyle devam etti:

"Site yönetimleri, planlı ilaçlama takvimlerini aksatmamalı. Bazı site yöneticileri, yüksek aidat endişesiyle başta ilaçlama giderleri olmak üzere bazı teknik ekipmanın bakımlarını oluşturan bütçeleri yok saymaktadırlar. İşi bilen yöneticiler göreve geldiklerinde daha önceden işletme projesinde yer almayan ilaçlama ve bakım giderlerini listeye eklediklerinde ise farklı tepkilerle karşı karşıya kalmaktadır."

Bağımsız bölümlerin site yönetimlerinin müdahale kapsamı dışında olduğuna dikkati çeken Sandalcı, "Dairelerde gelişigüzel yapılan ilaçlamalar, kullanılan kimyasalların kokusu ve uçucu partikülleri komşu daireleri ve ortak alanları etkileyebilir. Bu nedenle daire içi ilaçlamalarda site yönetimiyle bilgi paylaşılması ve mümkünse aynı gün profesyonel ekiplerle eş güdümlü çalışma büyük fayda sağlar." diye konuştu.

"Yalnızca bir dairede değil, tüm sitede yayılım gösterebilir"

Bursa Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi eğitmeni ve site yönetimleri danışmanı Muzaffer Ulaşdı da piyasada ruhsatsız firmaların ve merdiven altı uygulamaların arttığını söyledi.

Ulaşdı, yetki belgesi olmayan firmaların kullandığı kimyasalların hem insan sağlığı hem de çevre açısından ciddi risk taşıdığını vurgulayarak, "Sitelerin, Sağlık Bakanlığı ve belediyelerce ruhsatlandırılmış firmalarla çalışmasını özellikle tavsiye ediyoruz." ifadesini kulandı.

Birçok sitede ortak alan veya bağımsız bölümler arasında ilaç geçişkenliği nedeniyle şikayetlerin arttığını söyleyen Ulaşdı, "Hamamböceği, karınca ve fare gibi türler yalnızca bir dairede değil, tüm sitede yayılım gösterebilir. Yönetimlerin ortak alan ilaçlamalarını düzenli yapması, sakinlerin de daire içi ihtiyaçlarını koordineli şekilde çözmesi, çapraz bulaşmayı önleyen temel unsurdur." dedi.

"Tüm site yönetimlerini, profesyonel firmalarla çalışmaya davet ediyoruz"

Ulaşdı, yönetim-sakin uyuşmazlıklarının önüne geçmek için yönetim planlarında haşereyle mücadeleye ilişkin açık hükümlere yer verilmesini önerdi.

Yönetim planları doğru hazırlanmadığında uygulamada tartışmaların çıktığını söyleyen Ulaşdı, şunları kaydetti:

"Ortak alan ve bağımsız bölüm sorumluluklarının, ilaçlama sıklığının ve firma yetkinliği şartlarının planlarda netleşmesi hem yönetimi hem de sakinleri korur. Haşere ve kemirgenle mücadele bir maliyet değil, sağlıklı ve güvenli yaşam alanı için zorunluluk. Tüm site yönetimlerini, düzenli, kayıtlı ve profesyonel firmalarla çalışmaya, site sakinlerini de bu sağlıklı site, güvenli yaşam sürecine bilinçli şekilde destek olmaya davet ediyoruz."

Kaynak: AA / Mücahit Enes Sevinç - Ekonomi
İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis istenen İBB iddianamesi kabul edildi

İmamoğlu için 2 bin 352 yıl hapis isteniyordu! İddianame kabul edildi
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Mardin'de aile katliamı! Anne, baba ve 5 yaşındaki kızları ölü bulundu

Aynı aileden 3 kişi başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Tuttur'a soruşturma

Sadettin Saran'a soğuk duş: Soruşturma başlatıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Bu hafta en önemli hafta' diyen İslam Memiş'ten altın için çarpıcı yorum

İslam Memiş'ten çok konuşulacak altın yorumu
Sadettin Saran ve Asensio arasında viral olan diyalog: Bunu bilerek mi yaptın?

Sadettin Saran'ın sorusuna verdiği yanıta beğeni yağıyor
Erdoğan'ın gündeminden düşürmediği Sudan'da 3 aylık ateşkes ilanı

Erdoğan'ın gündeminden düşürmediği ülkeden beklenen haber geldi
Yeni Zelanda 2050 yılına kadar 2.5 milyon kediyi öldürecek

Bir ülke savaş ilan etti: 2.5 milyon kedi öldürülecek
'Bu hafta en önemli hafta' diyen İslam Memiş'ten altın için çarpıcı yorum

İslam Memiş'ten çok konuşulacak altın yorumu
Yapay zeka belirledi! İşte Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi

Yapay zeka belirledi! İşte Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi
Fenomen Cemile yıllar sonra ortaya çıktı! Son haliyle şaşırttı

Fenomen Cemile yıllar sonra ortaya çıktı! Son haliyle şaşırttı
Belediye başkanının yeğeni evinde ölü bulundu

Belediye başkanının yeğeni evde korkunç halde ölü bulundu
Makatına hava basılarak öldürülen çocuğun annesi: İç çamaşırı ortada yok

15 yaşındaki Muhammed'in annesi isyan etti: İç çamaşırı ortada yok
Nuran'ı katleden eski eşinden çıldırtan ifade! Hatırlamadığı tek bir an var

Nuran'ı katleden eski eşinden çıldırtan ifade
İstanbul'da skandal görüntü! Otobüste herkesin içinde tuvaletini yaptı

Skandal görüntü! Otobüste herkesin içinde tuvaletini yaptı
Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç

Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç
Paybull ve yasa dışı bahis ağına operasyon! 9 ilde 25 kişi gözaltına alındı

Bir ödeme sistemine daha el konuldu! 25 kişi gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.