Sistem Global, Marqby'ye Stratejik Yatırım Gerçekleştirdi

Sistem Global, fikri varlıkların uçtan uca dijital yönetimini sağlayan hukuk teknolojisi platformu Marqby'ya stratejik yatırım gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, KOBİ'ler başta olmak üzere katma değerli üretim hedefleyen her ölçekten şirkete büyüme odaklı iş servisleri ve danışmanlığı sunan Sistem Global, teknoloji ve danışmanlık tabanlı entegre çözümler geliştirmeye ve stratejik yatırımlarla güçlenmeye devam ediyor.

Şirket, hukuk teknolojileri (LegalTech) alanında yenilikçi bir vizyonla faaliyet gösteren Marqby'ya gerçekleştirdiği stratejik yatırımla fikri varlık yönetiminde dijitalleşmeyi yeni bir standarda taşımayı hedefliyor. Sistem Global'in kurucularından olduğu SGlobe GSYF tarafından gerçekleşen yatırımla, hem Türkiye'de hem de global ölçekte fikri mülkiyet süreçlerinin dijital dönüşümünün hızlandırılması ve bu alanda kategori yaratıcısı bir marka ortaya çıkması bekleniyor.

Marka, patent, tasarım, faydalı model, telif ve alan adı gibi fikri varlıkların özellikle global başvuru, izleme, raporlama ve yapım aşamasındaki değerleme süreçlerini tek bir panel üzerinden yürüten hukuk teknolojisi platformu Marqby, fikri mülkiyet süreçlerini otomatize eden yapısıyla zaman ve maliyet avantajı sağlarken, fikri mülkiyeti yalnızca koruma alanı olmaktan çıkarıp dijital varlık haline getiriyor.

Platform, küresel ölçekte marka başvuru süreçlerinde ön araştırma, benzerlik ve kullanılabilirlik analizi, başvuruların ulusal ve uluslararası ölçekte dijital yönetimi, yayına çıkış, itiraz ve ret durumlarının takibi gibi adımları merkezi bir panel üzerinden erişilebilir kılıyor. Tescillenmiş markaların hukuki ve ticari değerinin izlenmesine imkan tanıyan portföy yönetimi özelliği, markaları tescil sınıfı, coğrafi bölge ve statüye göre analiz etme, yenileme tarihleri ve koruma süresi uyarıları gönderme, devir, lisans ve franchise sözleşme taslaklarına erişim gibi gelişmiş fonksiyonlar sunuyor.

"Backoffice&Entegrasyon" portalı da vekillere özel kullanıcı panelleri, görev atama sistemleri, müşteri ve işlem takibi, hizmet düzeyi sözleşmesi (SLA) kontrolü, görev zamanlayıcılar ve uygulama programlama arayüzü (API) entegrasyon yönetimi gibi özelliklerle hem operasyonel verimliliği hem de paydaş entegrasyonunu güçlendiriyor.

Arya&Akbank Girişimcilik Akademisi, İş Bankası ve Lonca Girişimcilik Programı gibi girişimcilik ekosisteminde öne çıkan platformlarda yer alan Marqby, şirketin entegre teknoloji çözümleri vizyonuyla birleşerek Türkiye'nin yanı sıra küresel ölçekte de dönüştürücü değer yaratma hedefine odaklanacak.

"Fikri mülkiyet yönetim, şirketlerin en değerli varlıklarını koruyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sistem Global Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karslıoğlu, fikri mülkiyet yönetiminin, halihazırda şirketlerin en değerli varlıklarını korumakla kalmayıp onları büyümenin anahtarı haline getirebilecek bir alan olduğunu aktardı.

Marqby'ın yenilikçi teknolojisi ve vizyonunun, söz konusu potansiyeli gerçeğe dönüştürecek güçte olduğunu vurgulayan Karslıoğlu, "Sistem Global'in danışmanlık tabanlı servis entegre teknoloji çözümleri de sunan firma vizyonuyla bu yolculukta onlara eşlik etmekten, bilgi birikimimiz ve ağımızla katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu yatırımı, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında fikri varlıkların daha güvenli, verimli ve stratejik biçimde yönetilmesine atılmış güçlü bir adım olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Marqby Kurucusu Beyza Ece de yılın üçüncü çeyreğinde platformu ilk kullanıcılarla buluşturarak ürün-pazar uyumunu test etmeye başladıklarını belirtti.

Ece, "Geri bildirimler doğrultusunda geliştirmeler yaparak marka tescili alanında girişimlerden KOBİ'lere, kamu paydaşlarından global müşterilere kadar geniş bir kitleye ulaşacağız. Yılın son çeyreğinde ise marka takibi, portföy yönetimi ve değerleme modüllerini devreye alarak aktif müşteri kazanımı ve satış süreçlerimizi hızlandırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sistem Global'in desteğinin, bu hedeflere ulaşmada kritik rol oynayacağını vurgulayan Ece, bu birlikteliğin, gelecek yıldan itibaren teknoloji altyapılarını güçlendirerek API entegrasyonlarını hayata geçirmeye, global pazarlara erişimlerini hızlandırmaya, stratejik ortaklıklarını artırmaya ve banka altyapılarıyla yeni entegrasyonlar kurmalarına yardımcı olacağını ifade etti.