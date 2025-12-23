Sistem Global teknoloji çözümlerini globale taşıyacak

Sistem Global, gelecek yıl, danışmanlık tabanlı servis entegre teknoloji çözümlerini daha ölçeklenebilir, bütüncül ve global erişime açık bir yapıya dönüştürecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iş servisleri ve danışmanlığı sunan Sistem Global, 2026'da 30. yılına adım atacak.

Şirketlerin karar alma süreçlerini daha hızlı, şeffaf ve veri temelli hale getirmeyi amaçlayan Sistem Global, teknoloji destekli iş servisleri aracılığıyla şirketlerin finansal performanslarını, operasyonel verimliliklerini ve global pazarlardaki rekabet gücünü artıracak çözümler geliştirmeye odaklanacak.

Gelecek yıl teknoloji tabanlı servislerinin toplam hizmet gelirleri içindeki payını anlamlı ölçüde artırmayı hedefleyen şirket, dijital ürün ve platformlar üzerinden hizmet verdiği firma sayısını 10 katına çıkararak global ofisleri aracılığıyla sunulan entegre servis hacmini büyütmeyi amaçlıyor.

Ayrıca veri analitiği ve dijital süreç yönetimi odaklı çözümlerle danışmanlık hizmetlerinin daha ölçülebilir çıktılar üretmesini sağlayacak yeni modellerin devreye alınması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sistem Global Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karslıoğlu, 30. yıllarının, edindikleri bilgi birikimi ve tecrübeyi daha güçlü bir teknoloji vizyonuyla geleceğe taşıyacakları önemli bir dönüm noktası olacağını belirtti.

Son yıllarda geliştirdikleri dijital ürünler, oluşturdukları teknoloji portföyü ve yatırım yaptıkları yenilikçi girişimlerin, kendilerini yalnızca danışmanlık sağlayan bir yapı olmaktan çıkararak, şirketlerin tüm kritik süreçlerine dokunan servis entegre bir teknoloji ekosistemine dönüştürdüğünü vurgulayan Karslıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Danışmanlık hizmetlerimizi, dijital ürünler ve ölçeklenebilir platformlarla bütünleştirerek, şirketlerin yalnızca bugünkü ihtiyaçlarına değil, uzun vadeli rekabet güçlerine de katkı sağlayan bir yapı kuruyoruz. Önümüzdeki dönemde bu yaklaşımı daha ileriye taşıyarak, şirketlerin değer üretme kapasitesini artıran çözümler sunmaya ve Türkiye'nin KOBİ odaklı kalkınma modeline katkı sağlamaya devam edeceğiz."