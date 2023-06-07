Şişecam, Türk teknoloji şirketi ICRON'a yatırım yapmak için niyet mektubu imzaladı

Şişecam, ICRON'a yatırım yapmak için niyet mektubu imzaladı. Şişecam, teknoloji geliştirme alanındaki ilk yatırımını ICRON'a yapacak. İki şirket arasındaki ortaklık, Şişecam'ın operasyonel mükemmellik ve optimizasyon yaklaşımını bir üst seviyeye taşıyarak rekabet avantajı sağlamasını sağlayacak.

Şişecam, çok sayıda sektöre operasyonel ve stratejik karar optimizasyonu hizmeti sunan Türk teknoloji şirketi ICRON'a yatırım yapmak üzere niyet mektubu imzaladı.

Şirket açıklamasına göre, akıllı teknolojiler ve yetkin insan kaynağı ile kendini ayrıştıran Şişecam, 88 yıllık köklü ve global bir sanayi şirketi olarak elde ettiği deneyimleri dönüşümle harmanlayarak ve gelecek vadeden yatırımlarla destekleyerek büyümesini sürdürüyor.

Şişecam, kendisine yeni kaslar kazandıracak farklı iş alanlarına yatırım konularını değerlendirmeye devam ederken, ICRON ile başlayan görüşmelerle dönüşüm ve dijitalleşme odaklı çalışmalarını farklı yetenek ve perspektiflerle geliştirmek konusunda stratejik bir adım attı. Farklı alanlardaki birikim ve kabiliyetleriyle bugüne kadar birçok ilke imza atan, kendini bir teknoloji şirketi olarak tanımlayan Şişecam için teknoloji geliştirmek uzun süredir iş yapış şeklinin bir parçası.

2018'de yarının ihtiyaçlarıyla uyumlanmak için dönüşüm hamlesine başlayan Şişecam, Türkiye'de blokzincir teknolojisiyle dış ticaret işlemi gerçekleştiren ilk şirket. Şişecam'ın "Uçtan Uca Dijital Hazine Yönetimi" hedefi doğrultusunda hayata geçirdiklerinden bir diğeri Dijital Dolandırıcılık Tespit ve Kontrol Sistemi.

Türkiye'de kurumsal swift kodu alarak swift ağına katılmış "ilk" şirket olan Şişecam, manuel müdahaleye kapalı, uçtan uca ödeme sistemi ile 2021'de dünyanın bu alandaki en prestijli ödüllerden olan Adam Smith Best Cyber Security Solution ödülünün de sahibi.

Şişecam, dijital dönüşüm projelerinin yönetilmesi, mevcut operasyonel süreçlerdeki sorunları çözümleyecek teknoloji çözümlerinin bulunması ve entegre edilmesi başarılarıyla 2022'de Alexander Hamilton Dijital Dönüşüm ödülünü almıştı.

Görüşmeler anlaşmayla sonuçlanırsa, Şişecam teknoloji geliştirme alanındaki ilk yatırımını ICRON'a yapacak. Bu ortaklık, yüksek potansiyele sahip ICRON firmasının büyümesini desteklemekle kalmayacak, Şişecam'ın mevcut operasyonlarındaki operasyonel mükemmellik ve optimizasyon yaklaşımını bir üst seviyeye taşıyarak bulunduğu sektörlerde rekabet avantajı sağlayacak kazanımlar elde etmesini de sağlayacak.

Şişecam Üst Yöneticisi (CEO) Görkem Elverici ve ICRON CEO'su Gürer Ünal'ın Barselona'da, Gartner Supply Chain Expo 2023 organizasyonunda imzaladıkları niyet mektubuna göre, görüşmeler anlaşma ile sonuçlandığında Şişecam, 2027'ye kadar ICRON'daki toplam payını yüzde 50'ye kadar yükseltmek için satın alma opsiyon hakkına da sahip olacak.

1992'den bu yana faaliyet gösteren ICRON'un sunduğu akıllı tedarik zinciri karar çözümleri ile farklı sektörlerde faaliyet gösteren küresel müşterilerinin operasyonlarını çevre uyumlu, verimli ve karlı bir şekilde sürdürmelerine katkıda bulunuyor.

ICRON'un algoritma tabanlı, karar merkezli yazılım platformu, birden fazla karar vericiyi, karar sürecini ve senaryosunu, optimizasyon, planlama, makine öğrenimi ve yapay zeka algoritmaları gibi çeşitli problem çözme teknikleriyle destekliyor.

Şişecam ve ICRON, Şişecam'ın özellikle tedarik zincirine yönelik ihtiyaçları için 1996'dan bu yana iş birliği yapıyor. ICRON, dünyadaki en saygın teknoloji araştırma ve danışmanlık kuruluşlarından biri olan Gartner tarafından geçen ay yayınlanan, global ölçekte tedarik zinciri planlama alanında faaliyet gösteren en iyi 20 firmaya yer veren "Magic Quadrant for Supply Chain Planning Solutions" Magic Quadrant'ında yer aldı.

ICRON'un 2023'te bu alandaki en iyi 20 şirket arasına girdiğini ortaya koyan bu gösterge, tüm dünyada tedarik zinciri karar alıcıları tarafından takip edilen, itibarı çok yüksek ve global anlamda en önemli rehberlerden biri niteliği taşıyor.