Şişecam, Lüleburgaz'da otomotiv camı üretimine yönelik hat yatırımını tamamladı

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ, Kırklareli Lüleburgaz'da 200 bin ton/yıl üretim kapasiteli otomotiv camı üretimine yönelik hat yatırımını tamamladı. Yatırımın amacı, otomotiv camı ihtiyacının karşılanması ve operasyonel verimlilik artışı sağlamaktır.

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ'nin Kırklareli Lüleburgaz'daki 200 bin ton/yıl üretim kapasiteli otomotiv camı üretimine yönelik hat yatırımı tamamlanarak devreye alındı.

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, "13.09.2021 tarihli açıklamamız ile kamuoyuna duyurulmuş olan, Kırklareli Lüleburgaz'daki 200 bin ton/yıl üretim kapasiteli otomotiv camı üretimine yönelik hat yatırımımız tamamlanarak, 21.09.2023 tarihinde devreye alınmıştır." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Türkiye için bir float hattı büyüklüğüne ulaşmış otomotiv camı ihtiyacının artarak devam etmesi ve küresel çapta artan rekabet sonucunda, otomotiv ham cam talebinin karşılanması ve operasyonel verimlilik artışı hedeflerine yönelik olarak yaklaşık 4 milyar TL (190 milyon ABD doları) yatırım harcaması ile Lüleburgaz'da devreye alınan otocam üretimine yönelik hattın, özel tasarımı ve yüksek kapasitesi ile Şişecam'ın vizyonunun ve teknolojik yetkinliklerinin simgesi niteliğinde olduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Standartların dışında genişliğe sahip hat enine ve 200 bin ton/yıl kapasiteye sahip otocam üretimine yönelik hattımız ile üretimde yüksek oranda verimlilik sağlanabilecektir. Ayrıca Şişecam'ın mevcut durumda otocam üretimi yapan float hatları, kapasiteleri ve verimlilikleri artırılarak tamamen mimari cam üretimine yönlendirilebilecektir.

Şişecam'ın 114 kişiye ek istihdam yaratacak otocam üretimine yönelik hat yatırıma ek olarak, global ölçekte en yüksek kapasiteye sahip 5 düz cam yatırımından biri olan Tarsus'taki TR9 float hattı yatırımı devam etmektedir. Bu yatırıma ilişkin gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır."