Şişecam, global şirketlerin yöneticilerini ağırladı

Cambridge Üniversitesi Judge Business School Executive MBA programına devam eden dev global şirketlerin yöneticileri, Şişecam'ı ziyaret etti. Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici'nin ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette Spotify, Microsoft, Morgan Stanley, BP gibi global firmaların üst düzey yöneticilerinden oluşan katılımcılar Şişecam'ın dönüşüm ve dijitalleşme yolculuğu hakkında bilgi aldılar.

Cambridge Üniversitesi Judge Business School Executive MBA programına devam eden dev global şirketlerin yöneticileri, Şişecam'ı ziyaret etti.

Şişecam'dan yapılan açıklamaya göre, Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici'nin ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette Spotify, Microsoft, Morgan Stanley, BP gibi global firmaların üst düzey yöneticilerinden oluşan katılımcılar Şişecam'ın dönüşüm ve dijitalleşme yolculuğu hakkında bilgi aldılar.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Elverici, ilk adımlarını 2015 yılında attıklarını ve geleceğin Şişecam'ını kurmak üzerine kurguladıkları dönüşüm sürecinin bilgi aktarımı sırasında en önemli başlığı olduğunu belirtti.

Elverici, şunları kaydetti:

"Dijital ve organizasyonel olarak gerçekleştirdiğimiz dönüşüm yolculuğumuzda veri ve rakamlarla yönetme kabiliyetimizi artıran, SAP'nin global çapta en kapsamlı dönüşüm projesi olarak bilinen Kökler ve Kanatlar projemizi de konuklarımıza aktardık.

Ayrıca farklı faaliyet alanlarındaki şirketlerimizi "Tek Şişecam" çatısı altında toplamamız ve organizasyonel yapımızı da buna entegre etmemiz sürecinde elde ettiğimiz deneyimleri konuklarımızla paylaştık.

Kapsamlı dönüşüm projemizin tamamlanması ile birlikte entegre teknolojik altyapımız sayesinde kendini tamamen farklılaştırmış bir kurum olacağız. Kapsamlı ve bütünsel dönüşüm yolculuğumuzu Cambridge Üniversitesi Judge Business School Executive MBA programı öğrencilerine aktarmaktan mutluluk duyduk."