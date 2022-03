Şişecam 86. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi

Şişecam 86. Olağan Genel Kurulu, şirket hissedarlarının katılımıyla gerçekleşti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Şişecam, salgına ve salgın kaynaklı küresel ekonomik belirsizliklere rağmen tüm ekosistemi için değer oluşturan büyümesini, uzun vadeli stratejik planları doğrultusunda riskleri doğru yöneterek ve sağlam yatırım fırsatlarını iyi değerlendirerek sürdürüyor.

86. olağan genel kurul toplantısını bugün hissedarların katılımıyla gerçekleştiren Şişecam'ın 2021 yılı yatırım ve faaliyetlerini kapsayan, sürdürülebilir gelecek vizyonunu ortaya koyan, Gururla Geleceğe başlıklı faaliyet raporu da genel kurul toplantısında hissedarlarla paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici, 2021 yılının dünyada bilimsel gelişmelerle birlikte küresel salgına karşı umutların arttığı, buna bağlı olarak talebin toparlandığı, üretimin ise talebin artan bu hızına yetişmekte zorlandığı bir yıl olduğunu belirtti.

Şişecam ise 86 yıllık birikim ve deneyimini geleceğe taşımak için attığı birleşme adımının gurur verici olumlu sonuçlarını deneyimlediği, dönüşüm ile ayrıştığı, gelişim ve yatırım dolu bir yılı daha başarıyla geride bıraktığını belirten Elverici, şunları kaydetti:

"Tek Şişecam'ın yalın ve çevik yapısı, risklerin proaktif bir yaklaşım ile yönetilmesine ve stratejik fırsatların değerlendirilebilmesine olanak sağladı. Tüm bu yetkinlikleri sonucunda Şişecam, zorlu bir ekonomik atmosferde hedeflerinin de üzerinde sonuçlar elde etmeyi başardı. Ortak akılla yönettiği faaliyetleri, doğaya ve topluma saygılı operasyonları, tüm paydaşları için sürdürülebilir değer yaratan uygulamaları, dönüşüme yönelik hamleleri, yatırımları ve katma değerli ürünleri ile global ve geleceğe yön veren lider bir şirket olduğunu güçlü performansıyla bir kez daha kanıtladı. Şişecam için dün, bugün ve yarın arasındaki ilişki neden-sonuç ilişkisidir. 2021 yılında, sürdürülebilirlik önceliklerimiz olan gezegeni korumak, toplumu güçlendirmek ve yaşamı dönüştürmek için üstlenmeyi taahhüt ettiğimiz sorumlulukların yol haritası niteliğinde olan 2022-2030 Care For Next stratejimizi duyurduk. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na (BM-SKA) uyumlu ve entegre 2022-2030 Care for Next stratejisi doğrultusunda 2050 yılı için sıfır karbon hedefi koymuş olan Şişecam, farklı alanlarda daha iyi bir dünya hedefiyle ortaya koyduğu bu vizyonu, ham madde tedarikinden üretime, satıştan müşterilerine, değer zincirinde yer alan tüm paydaşlarını ve süreçlerini kapsayacak şekilde yaygınlaştırmayı hedefliyor. Şişecam, sürdürülebilirlik yaklaşımını, dünyada konulan üretim standartlarına uyum sağlamak adına yerine getirmesi gereken bir zorunluluk değil, önemli bir sorumluluk olarak ele alıyor ve "Sürdürülebilir Gelecek" kavramını en büyük önceliği olarak görüyor."

"Şişecam, hamlelerini bütüncül bir kalkınma yaklaşımı ve öngörüsü ile hedefleri doğrultusunda yaptı"

Şişecam Genel Müdürü Elverici, sürekli gelişen cam sektörü ve camın her geçen gün genişleyen kullanım alanlarının doğa ile uyum içinde ve sürdürülebilir bir gelecek yolunda büyük imkanlar sunduğunu belirtti.

Elverici, bu imkanları daha iyi anlatmak ve en önemlisi ekonomik ve toplumsal karar alıcılarda farkındalık oluşturmak amacıyla Şişecam'ın 2022 yılının Birleşmiş Milletler tarafından Cam Yılı ilan edilmesi sürecinde öncü bir rol üstlendiğini kaydetti.

Cam Yılı'nın, iklim değişikliği ile mücadelede çevrenin korunması ve enerji tasarrufuna yönelik çözümler üreterek gelecek nesillere daha iyi bir gezegen bırakmayı hedefleyen cam sektörünün üstlendiği rolün küresel çapta vurgulanması açısından büyük önem taşıdığını belirten Elverici, "2022 Uluslararası Cam Yılı'nın 4 kıtada, 14 ülkede üretim faaliyeti gösteren, satışlarıyla 150 ülkeye ulaşan, camın tüm temel alanlarında faaliyet gösteren tek küresel oyuncu olan Şişecam için yepyeni gelişim alanları ve başarılara vesile olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

2021 yılında salgın kaynaklı zorluklar, ham madde temininde sıkıntılar, tedarik zincirlerinde kırılmalar gibi etkenlerle, her gün oluşan farklı koşullara göre yeniden konumlanmak zorunda kalınan günlerden geçtiklerini kaydeden Elverici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şişecam, deneyimlerinden beslenen öngörü yetkinliği ve güçlü adaptasyon kabiliyeti ile 2021 yılında küresel ölçekte yaşanan zorluklara rağmen cesur ve rasyonel kararlarla doğru adımları atmaya devam etti. Tüm zorluklara karşı ihtiyatlı ve hak edilmiş bir özgüven ortaya koyan Şişecam, her dönem olduğu gibi 2021 yılında da büyüme hamlelerini bütüncül bir kalkınma yaklaşımı ve öngörüsü ile hedefleri doğrultusunda yaptı. Yatırımcılarına, müşterilerine, faaliyet gösterdiği ülke ekonomilerine, tüm ekosisteme değer katan yatırımlarını ise uzun vadeli bakış açısı ve yatırım fırsatlarını değerlendirmeye hazır olması sayesinde gerçekleştirebildi.

Şişecam, Şubat 2021'de açıkladığı pay geri alım programı çerçevesinde bugüne kadar 44 milyona yakın pay geri alarak, sahibi olduğu payların toplam sermayesine oranını yüzde 1,41 seviyesine ulaştırdı. Pay alımları kapsamında kullanılan fon şu an, bu programa istinaden ayrılan fonun henüz üçte biri seviyelerinde. Şişecam'ın 2026 vadeli Eurobond'u ile aynı vadeli ülke Eurobond'unun getiri makası yıl ortalamasında 90 baz puan seviyesinde gerçekleşti. Uluslararası tahvil piyasasında oluşan fiyatlama, Şisecam tahvilleri için daha yüksek oldu. Ülke riskine kıyasla daha düşük risk algısına da işaret eden bu fiyatlamanın oluşmasındaki başlıca etmenler; coğrafi dağılım, limitli iş kolu konsantrasyonu, dengeli faaliyet portföyü yapısı, başarılı finansal yönetim ve artan karlılık olarak sıralanabilir. 2022 yılında da yepyeni başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyor çalışanlarımız başta olmak üzere, müşterilerimize, hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."