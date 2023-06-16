Sırp ve Çinli Firmalar Belgrad'da 510 Milyon Dolarlık Anlaşmalar İmzaladı

Sırbistan hükümeti, Sırp ve Çinli firmaların Belgrad'da düzenlenen bir iş forumunda 510 milyon ABD dolarını aşkın değerde anlaşmalar imzaladığını açıkladı. İmzalanan anlaşmalar, Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesinde ikili ilişkilerin yoğunlaştığının sinyalleri olarak görülüyor.

BELGRAD, 16 Haziran (Xinhua) -- Sırbistan hükümetinin Perşembe günü yaptığı basın açıklamasında, Sırp ve Çinli firmaların Belgrad'da düzenlenen bir iş forumunda 510 milyon ABD dolarını aşkın değerde anlaşmalar imzaladıkları belirtildi. Böylece Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesinde ikili ilişkilerin yoğunlaştığının sinyalleri verilmiş oldu.

Çinli ve Sırp firmaları arasında 10'dan fazla anlaşma imzalanırken imza törenine Sırbistan İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Goran Vesic, Sırbistan Tarım, Orman ve Su İşleri Bakanı Jelena Tanaskovic, Çin'in Belgrad Büyükelçisi Chen Bo ve iki ülkeden diğer temsilciler katıldı.

Vesic, "Bu, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi açısından önemli bir olay" dedi.

Basın açıklamasında Vesic'in, "Ülkelerimiz arasında serbest ticaret anlaşmasının yıl sonuna kadar imzalanmasını bekliyoruz, ondan sonra bunun gibi daha pek çok anlaşmanın yanı sıra ve Sırp firmalarının Çin pazarından pay almaları için fırsatlar olacak" şeklindeki sözlerine yer verildi.

Vesic, geçen yıl ikili ticaretin 6,14 milyar ABD dolarına ulaştığını ve bunun içinde Sırbistan'ın ihracat hacminin 1,1 milyar doları bulduğunu söyledi.

Çinli şirketlerin ülkedeki pek çok önemli altyapı projesinde yer aldığına işaret eden Vesic, altyapı çalışmalarının yanı sıra ikili ticari işbirliğinin de aynı derecede başarılı olmasını umduğunu ifade etti.

Tanaskovic ise Çin-Sırbistan arasındaki tarım ve gıda ürünleri ticaretinin 2015 yılındaki 14,2 milyon ABD dolarından 2022 yılında 55,5 milyon ABD dolarına yükseldiğini ve bu durumun "çalışma, azim ve daha önce imzalanan bütün anlaşmaların" sonucu olduğunu söyledi.

Bakan, Çin'e yaptığı son ziyaretinde Sırbistan'dan evcil hayvan maması ve bal ihracatına ilişkin anlaşmaların imzalandığını hatırlatarak, yakında elma ihracatı konusunda yeni bir anlaşma imzalamayı beklediğini belirtti.

Çin Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Dairesi Genel Müdürü Li Xingqian, Sırbistan ve Çin'in derin ve güçlü bir geleneksel dostluğa sahip iki ülke olduğunu, bunun da son yıllarda ikili ekonomik işbirliğinin güçlenmesini sağladığını ifade etti.

Çin pazarının muazzam potansiyeliyle çoklu seviyelerde büyük kapasitelere sahip olduğunu vurgulayan Li, Sırp firmalarını Çin'i ziyaret etmeye ve ürünlerini tanıtmak için uluslararası fuarlara katılmaya davet etti.