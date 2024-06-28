Şırnak'ta Trafiğe Kayıtlı Taşıt Sayısı Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Şırnak'ta trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısının Mayıs ayı sonu itibarıyla 34 bin 812 olduğunu açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamada, trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısının mayıs ayı sonu itibarıyla Şırnak'ta 34 bin 812, Siirt 26 bin 064, Batman'da 58 bin 182 ve Mardin'de 96 bin 528 olduğu belirtildi.

Mayıs 2024'te motorlu kara taşıtları rakamları Mayıs 2024'te toplam 232 bin 401 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Bu taşıtların yüzde 47,9'u motosiklet, yüzde 38,5'i otomobil, yüzde 7,5'i kamyonet, yüzde 3,5'i traktör, yüzde 1,7'si kamyon, yüzde 0,5'i minibüs, yüzde 0,3'ü otobüs ve yüzde 0,1'i özel amaçlı taşıtlardan oluştu. Bir önceki aya göre, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 18,4 artış gösterdi. En büyük artış ise yüzde 61,5 ile özel amaçlı taşıtlarda görüldü. Otobüslerde yüzde 38,8, otomobillerde yüzde 38,2, kamyonlarda yüzde 31,1, minibüslerde yüzde 26,2, traktörlerde yüzde 25,7, kamyonetlerde yüzde 25,6 ve motosikletlerde yüzde 4,4 artış yaşandı.

Taşıt devirleri ve otomobil kayıtları mayıs ayında toplam 920 bin 604 adet taşıtın devri yapıldı. - ŞIRNAK