Şırnak'ta tarımın geliştirilmesi için projeler üretilecek

Şırnak Valiliği, Şırnak Üniversitesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Silopi ve İdil ilçelerinde tarımın geliştirilmesi için atıl durumda bulunan araziler için projeler üretilecek.

Şırnak Valiliği, Şırnak Üniversitesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Silopi ve İdil ilçelerinde tarımın geliştirilmesi için atıl durumda bulunan araziler için projeler üretilecek.

Şırnak il ve ilçelerindeki tarımsal arazilerin tarıma açılması, seracılığın geliştirilip yaygın hale getirilmesi için Şırnak Üniversitesi Ziraat Fakültesi öncülüğünde Şırnak Valiliği ile birlikte çeşitli projelerin gerçekleştirilmesi amacıyla valilikte toplantı düzenlendi. Gerçekleştirilen toplantıda Şırnak Valisi Cevdet Atay, Şırnak Üniversitesi ile birlikte yapılacak tüm projelere destek vereceklerini söyledi. Vali Cevdet Atay, üniversitenin Şırnak'ın başta eğitim olmak üzere ekonomisine ve sosyal-kültürel yaşamına büyük katkılarının olduğunu belirterek, Şırnak Üniversitesi'nin böylesi anlamlı projelerinde paydaş olmaktan ve desteklemekten geri durmayacaklarını söyledi.

Ziraat Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan bir heyet ile birlikte Vali Atay'ı makamında ziyaret eden Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, il ve ilçelerdeki tarımsal arazilerin daha verimli hale getirilmesi, tarıma açılması, seracılığın yaygınlık kazanması ve hayvancılığın yaygınlaştırılması için üniversite olarak çeşitli projeler başlatmak istediklerini belirtti. Alkış, Şırnak Valiliğinin bu projelerde paydaş olmasını istedi.

Proje çerçevesinde Silopi'de kurulacak olan seralarda tarım sanayisi desteklenecek, Irak pazarına tarımsal ürünlerin satışı sağlanacak, İdil'deki taşlık araziler tarımla buluşturulacak. - ŞIRNAK