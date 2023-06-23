Şırnak'ta köy okulundan Almanya'ya ihracat

Şırnak'ta okul bahçesinde lavanta hasadı tamamlandı, buketler Almanya'ya gönderildi

Öğrencilerin lavantaları Almanya'ya satıldı, geliri Okul Aile Birliğine aktarıldı

ŞIRNAK Şırnak'ın İdil ilçesinde Özbek köyü İlk ve Ortaokulu'nda 10 öğretmen ile 100 öğrenci 250 metrekarelik alanda lavanta bahçesi oluşturdu. Hasadı yapılan lavanta, Almanya'ya gönderildi, geliri Okul Aile Birliğine aktarıldı.

Kasım ayında Tekirdağ'dan getirilen yağlık İngiliz lavanta fideleri okul bahçesinde ekimi yapıldı. Damlama sulama sistemi ile sulaması yapılan lavantalar büyüdü, çiçek açtı ve verim vermeye başladı. Tarım ile uğraşan köylüler için daha az suyla üretilen ve daha çok getirisi olan lavanta bahçesi umut oldu. Okul müdürü ve 10 öğretmen, öğrencilerine lavantadan ürün elde etmenin yollarını da gösterdi. Her bir öğrencisinden de öğrendiklerini ailelerine öğretmelerini istedi. Bu sayede tüm köyde lavanta üretimini desteklemeyi amaçlayan okul müdürü Süleyman Köse, "Lavanta Kokulu Okul" ismini koyduğu markanın patentini de aldı. Şimdi lavantalar açtı, çocukların yüzü güldü.

Proje ile, kırsaldan kente göçü engellemek, öğrencilerde toprak ve doğa sevgisini okul yoluyla aşılayarak eğitim bağlılığını arttırmak, köylünün hiç bilmediği tıbbi aromatik bitki lavantayı okul bahçesine öğrencilerin önderliğinde kurulan tarım uygulama alanındaki faaliyetlerle tanıştırarak umut olunması hedeflendi. Okul bahçesine 2022 Kasım ayında dikilen lavantalar, öğrenciler tarafından hasat edildi. Hasat neticesinde 5 bin dal lavanta elde edildi. Buket halinde ambalajlanan çiçekler Almanya'da çiçek toptancısına satıldı. Geliri Okul aile birliği hesaplarına dezavantajlı çocukların eğitiminde kullanılmak üzere kaydedildi. Kargo ile gönderilen paketler, gümrükten geçtikten sonra alıcıya ulaşması bekleniyor.