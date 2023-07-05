Şırnak'ta Hibeli Sebze Üretimi Başladı

IRAK ve Suriye sınırındaki Şırnak'ın Silopi ilçesinde, yüzde 75'i hibeli sebze üretiminde hasat başladı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Altan Altan, "Bugün ülkemizde açık tarla domates yetiştiriciliğinde ilk hasadı Silopi ilçemizden çıkarmış olduk. Bu da ilimizde potansiyel bir turfanda sebze yetiştiriciliği alanı oluşturulabileceğini gösteriyor" dedi.Irak ve Suriye sınırının kesiştiği Silopi ilçesinin Buğdaylı köyünde, açık alan sebze yetiştiriciliğine ilgi büyüyor. Tarım Orman İl Müdürlüğü'nce desteklenen çiftçiler buğday, mısır ve yerfıstığının yanında sebze üretimi de yapıyor. Geniş tarım arazisine sahip ilçede tarımsal destekler sayesinde sebze üretiminin yapılması hem mevsimler göçün azalmasına hem de istihdamın artmasına katkı sunuyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce yüzde 75'i hibeyle desteklenen üretimde ilk hasat başladı.

'ÇİTÇİLİĞİ BIRAKMAYI DÜŞÜNÜYORDUM'

İlçede 9 yıldır çiftçilik yapan Mahmut Uçar, son yıllarda artan maliyetler nedeniyle çiftçiliği bırakmayı düşündüğünü, ancak hibe desteğiyle 60 dönüm arazisine sebze ektiğini belirterek, "9 yıldır açık alanda sebze üretimi yapıyorum. Bu işe hobi olarak başladım. Bir dönüm iki dönüm derken, 60 dönüme çıkardım. 60 dönümde hem yazlık hem de kışlık üretim yapıyorum. Bu tarlada 20 aile geçimini sağlıyor. 7 senenin sonunda girdi, maliyetlerinden dolayı bu işi bırakma aşamasına gelmiştim. İmdadıma İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri yetişti. 'Mahmut, senin gibi önder işçilere ihtiyacımız var. Bu ülkenim üretime ihtiyacı var. Bırakma bu işi biz senin arkandayız. İlk olarak sana yüzde 75 fide desteği vereceğiz. İleride inşallah bu işin kapsamı genişleyecek. İleride inşallah bunun kapsamı genişleyecek' dediler. Şu anda desteklerle bu işi sürdürmekteyim" dedi.

'ŞIRNAK'TA 12 BİN DEKAR SEBZE ALANI MEVCUT'

Kentte 12 bin 644 dekar sebze alanının bulunduğunu belirten Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Altan Altan, "İlimizde ekonomik anlamda sebzecilik alanları yok denecek düzeydedir. İlimizde TÜİK verilerine göre 12 bin 664 dekar sebze alanı mevcuttur. Bu oran toplam tarım arazilerimizin yüzde 1,19'una tekabül etmektedir. Yine TÜİK verilerine göre ilimiz kendi sebze ihtiyacının yüzde 8,18'ini karşılamaktadır. İlimizin sebze ihtiyacının yüzde 91,82'si Adana, Mersin gibi illerden karşılanmaktadır. İlimizin sebze alanlarıyla ilgili yukarıda belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde sebzecilik projelerinin ne kadar elzem olduğu anlaşılmaktadır. Bu kapsamda kurumumuzca hem açık alanda sebze üretimi hem de örtü altında sebze üretimiyle ilgili projeler uygulanmaktadır. 2023 yılında uygulamasına devam ettiğimiz sebzecilik projeleri kapsamında hem açık alanda hem de örtü altında üretim yapmak isteyen üreticilerimize yüzde 75 hibe ile fide desteği sağlıyoruz. Bu kapsamda bu sene içerisinde 70 üreticimize hem yazlık hem kışlık 400 bin adet fide ve tohum dağıtımı yapılacak olup, toplamda 1200 ton sebze üretimi bekliyoruz. Bugün ülkemizde açık tarla domates yetiştiriciliğinde ilk hasadı Silopi ilçemizden çıkarmış olduk. Bu da ilimizde potansiyel bir turfanda sebze yetiştiriciliği alanı oluşturulabileceğini gösteriyor. Bu kapsamda üreticilerimizi 'siz yeter ki üretin yeter' sloganıyla, üretime katkı sunmalarını ve kendine yeter bir Şırnak'ımızın inşasında görev alarak Bakanlığımızın desteklerinden yararlanmaya davet ediyoruz" diye konuştu.(DHA)