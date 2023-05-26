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Şırnak'ta Gabar Dağı'nda petrol rezervi bulundu

Şırnak'ta Gabar Dağı'nda petrol rezervi bulundu

Ekonomi Haberleri

Şırnak Valiliği petrol rezervinin bulunduğu Gabar Dağı bölgesinde çıkan petrolle ilgili paylaşım yaptı. Türkiye'nin yeni petrol üssü olan Gabar Dağı'nda bulunan Şehit Esma Çevik sahasında petrol arama çalışmaları sürüyor.

Şırnak Valiliği petrol rezervinin bulunduğu Gabar Dağı bölgesinde çıkan petrolle ilgili paylaşım yaptı.

Valilik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin yeni petrol üssü olan Gabar Dağı'nda bulunan Şehit Esma Çevik sahasında petrol arama çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Çalışmalar kapsamında 21 Nolu petrol arama kuyusunda yoğun bir petrol çıktığı vurgulanan paylaşımda, bölgede çalışmaların hızla yürütüldüğü ve petrol kuyusuyla ilgili üretim testlerinin devam ettiği ifade edildi.

Paylaşımda ayrıca, petrol arama kuyusundan çıkan petrolün görüntüsü de yer aldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Ekonomi

Şırnak Valiliği Toros Dağları Türkiye Ekonomi Haberler

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