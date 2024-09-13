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Şırnak'ta Arıcılığın Geliştirilmesi Projesi kapsamında boş kovan başvuruları başlıyor

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Şırnak İl Tarım ve Orman müdürlüğü, Arıcılığı Geliştirme Projesi kapsamında boş kovan başvurularının 16 Eylül'de başlayacağını duyurdu. Başvuruların 20 Eylül'de sona ereceği belirtildi.

Şırnak'ta Arıcılığın Geliştirilmesi Projesi kapsamında boş kovan başvuruları 16 Eylül'de başlıyor.

Şırnak İl Tarım ve Orman müdürlüğü yaptığı açıklamada Arıcılığı Geliştirme Projesi kapsamında boş kovan başvurularının 16 Eylül'de başlayacağını ve 20 Eylül'de biteceğini duyurdu. Duyuru da, aktif arıcılık kayıt sistemi kaydı olan ve 2023 yılı arılı kovan desteğinden faydalanmış olan arıcıların 20 Eylül'e tarihine kadar il müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmekte olduğu belirtildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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