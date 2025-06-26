Şırnak Silopi'de Sera Organize Sanayi Bölgesi Altyapı Çalışmaları Başladı

Şırnak Silopi'de Sera Organize Sanayi Bölgesi Altyapı Çalışmaları Başladı
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ihalesi tamamlanan Sera Organize Sanayi Bölgesi'nin altyapı çalışmaları başladı. Projeyle yaklaşık bin kişiye istihdam sağlanması ve modern seracılık uygulamalarıyla tarımsal üretimin artırılması hedefleniyor. İstihdamın yüzde 75'inin kadınlardan oluşması bekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca ihalesi tamamlanan Şırnak Silopi Tarıma Dayalı İhtisas (SERA) Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) altyapı çalışmaları başladı. Proje kapsamında yaklaşık bin kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, yaptığı yazılı açıklamada, Silopi ilçesinde 946 dekar alana kurulacak olan Sera OSB'nin ileri tarım teknolojileriyle donatılacağını bildirdi. Tatar, "Şırnak'ta bin kişiye doğrudan istihdam sağlayacak Sera OSB'nin altyapı çalışmaları başladı. Silopi'de hayata geçirilen bu dev proje, modern seracılık uygulamalarıyla bölgenin tarımsal üretim kapasitesini önemli ölçüde artıracak" ifadelerini kullandı.

İstihdamın yüzde 75'inin kadınlardan oluşacağını belirten Tatar, projenin sosyal kalkınmaya da katkı sağlayacağını kaydetti.

Sera OSB'nin, Habur, Üzümlü, Derecik ve Esendere sınır kapılarına yakınlığı sayesinde üretilecek ürünlerin başta Irak ve İran olmak üzere uluslararası pazarlara ulaştırılmasının hedeflendiğini vurgulayan Tatar, "Bu proje, sadece Şırnak değil, çevre illerimiz için de ekonomik bir ivme oluşturacaktır. Tüm bölgeye hayırlı olmasını diliyorum" değerlendirmesinde bulundu. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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