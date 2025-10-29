Şırnak İl Özel İdaresi Yeni Loder Araçları ile Karla Mücadeleye Hazır
Şırnak İl Özel İdaresi, Devlet Malzeme Ofisi'nden temin ettiği 2 yeni loder aracıyla karla mücadele çalışmalarını güçlendiriyor. Yeni araçlarla yolların güvenliği artırılacak ve vatandaşların yaşamı kolaylaştırılacak.
Şırnak İl Özel İdaresi, Devlet Malzeme Ofisi üzerinden temin ettiği 2 yeni loder aracıyla karla mücadele ve köy yollarında çalışmalarını güçlendirdi.
Şırnak İl Özel İdaresi, kış mevsimi öncesi karla mücadele çalışmalarını daha etkili hale getirmek için araç filosunu genişletti. Devlet Malzeme Ofisi (DMO) üzerinden temin edilen 2 adet loder, İl Özel İdaresi araç parkına dahil edildi.
Açıklamada, "Yeni aldığımız 2 adet loder ile karla mücadelede hızımızı artıracak, yolları daha güvenli hale getirecek ve vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için çalışacağız" ifadelerine yer verildi. - ŞIRNAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi