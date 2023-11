Şirketlerde CEO değişimleri Kovid-19 sonrası hız kazandı

Kovid-19 salgını sonrası yaşanan finansal sorunlar ve çalışma hayatının yeniden şekillenmesiyle şirketlerin üst yönetimlerinde köklü değişiklikler meydana gelirken, son dönemde görevini bırakan üst yöneticiler ( Ceo ) arasına ABD hükümetine 4 milyar doları aşkın ceza ödeyecek Binance'in Ceo'su Changpeng Zhao eklendi.

Kovid-19 dönemi, sağlanan devlet yardımları ve ucuz krediler sonrasında enflasyonun artması, tedarik zincirlerinde aksaklıklar ve üretim kayıplarıyla küresel ekonomi üzerinde ciddi etkilere neden olurken, hızlı dijitalleşme ve uzaktan çalışma imkanları sayesinde iş hayatında da değişikler yaşandı.

"Büyük istifa" olarak adlandırılan çalışanların öncelikleri doğrultusunda 2021'in başından itibaren toplu olarak işlerinden ayrılması süreci, iş gücü piyasasında yaşanan önemli olaylar arasında yerini aldı.

Salgın sonrasında önceliklerini ve iş-yaşam dengesini yeniden değerlendiren çalışanlar, iş koşulları, kariyerlerinde ilerleme fırsatı bulunmaması, düşük ücretler gibi nedenlerle büyük istifa dalgasına katıldı.

Öte yandan teknoloji başta olmak üzere birçok sektörde büyük kapsamlı işten çıkarmalar da gerçekleşti.

Jeopolitik belirsizliklerin artması, operasyonel sorunların devam etmesi, mevzuatlara ilişkin kaygılar, finansal koşulların sıkılaşması ve işe alım zorlukları gibi problemlerle mücadele edilmesi Ceo'ların uzun vadeli hedefleri gerçekleştirmesini zorlaştırdı.

Salgın ve devamında Rusya-Ukrayna Savaşı'nın tetiklediği kriz ortamında şirketlerin yönetim kurulları, yola mevcut Ceo'larla devam etmeyi seçerken, yavaş yavaş kriz modundan uzaklaşılmasıyla CEO devirleri de arttı.

Finansal hedeflere ulaşamamanın yanı sıra yeni kariyer fırsatları, emeklilik, görevden alınma, skandallar sonrası istifa gibi çeşitli nedenlerle CEO'lar görevlerinden ayrılmaya başladı.

Sadece geçen yıl, aralarında American Airlines, Activision Blizzard, Bed Bath & Beyond, Bank of New York Mellon, Bath & Body Works, CNN, Domino's Pizza, FedEx, GAP, Johnson&Johnson, Lockheed Martin, Pinterest, Starbucks, Southwest Airlines, The Home Depot, United Parcel Service (UPS) ve Under Armour'un bulunduğu birçok şirketin CEO'su görevi devretti.

Binance CEO'su rekor cezanın ardından görevini bırakmak zorunda kaldı

ABD hükümeti, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'in, kara para aklamayı önleme ve yaptırım yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle toplam 4,3 milyar dolar ceza ödeyeceğini bildirdi.

Söz konusu ihlalleri kasten gerçekleştirdiğini kabul eden Binance'in ödeyeceği cezanın ABD'de bugüne kadar verilen en büyük cezalardan biri olduğu vurgulandı.

Binance CEO'su Changpeng Zhao, hatalar yaptığını ve sorumluluk alması gerektiğini belirterek, Binance ve kendisi için en doğrusu olacak şekilde görevinden ayrıldığını duyurdu.

Şirketin üst yöneticilerinden Richard Teng'in artık Binance CEO'su olarak görev yapacağını aktaran Zhao, son 6,5 yıldır gerçek bir mola vermediğini, bu sebeple öncelikle bir süre çalışmalarına ara vereceğini kaydetti.

OpenAI üst yönetiminde kısa süreli kargaşa

OpenAI Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada, geçen hafta CEO Sam Altman'ın görevden ayrıldığı bildirilerek, "Yönetim kurulunun artık Altman'ın OpenAI'a liderlik etmeye devam etme becerisine güveni yok." ifadesi kullanıldı.

Daha sonra Altman'ın şirketin yeni yapay zeka ekibine liderlik etmek için Microsoft'a geçeceği bildirilmiş, bazı OpenAI çalışanları da yönetim kurulunu, Altman'ın yeniden CEO olarak göreve getirilmemesi durumunda istifa etmekle tehdit etmişti.

OpenAI'dan daha sonra yapılan açıklamada, görevden alınan Altman'ın, CEO olarak şirkete geri döneceği bildirildi.

ABD'de görevden ayrılan CEO sayısı 10 ayda rekor kırdı

Açıklanan veya onaylanan işten çıkarmaların kaydını tutan danışmanlık şirketi Challenger, Gray & Christmas'ın verilerine göre, ekim sonu itibarıyla ABD şirketlerinde görevlerinden ayrılan CEO sayısı 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 47 artışla 1530'a yükseldi.

Bu sayı, şirketin CEO'ların işten ayılmasını takip etmeye başladığı 2002 yılından bu yana kaydedilen en yüksek 10 aylık rakam olarak kayıtlara geçti.

Devlet kuruluşları ile kar amacı gütmeyen kuruluşlarda 10 ayda 378 CEO görevden ayrılırken, teknoloji sektöründe 146, sağlık hizmetleri ve ürünleri sektöründe 137 ve hastanelerde 126 CEO değişikliği duyuruldu.

Bu yıl en çok CEO değişimi görülen diğer sektörler arasında, hizmet, finans ve eğlence sektörleri yer aldı.

Şirketlerin çoğu zaman CEO'larının ayrılış nedenini belirtmediği kayıtlara geçerken, emeklilik, görevden çekilme, geçici görev süresinin dolması, istifa ve yeni kariyer fırsatı gibi nedenler değişimlerde öne çıktı.

Görevi suistimal, iflas, hukuki sorunlar ve cinsel taciz iddiaları da CEO'ların diğer ayrılış nedenleri olarak dikkati çekti.

Geçen yıl göreve getirilen kadın CEO'ların oranı yüzde 26 iken, bu oran 2023'ün 10 ayında yüzde 29 oldu.

Challenger, Gray & Christmas'ın kıdemli başkan yardımcısı Andrew Challenger, şirketlerin yönetim kurullarının, uzaktan çalışanların sorunlarını daha iyi yönetmek, ekonomik olumsuzlukları atlatmak ve yeni teknolojileri dahil etmek için liderlik değişiklikleri yaptığına işaret ederek, son birkaç yılda benzeri görülmemiş zorluklara göğüs geren CEO'ların ayrılma fırsatını değerlendirdiğini vurguladı.

Havacılıktan medya sektörüne birçok şirketin üst yöneticisi değişti

Bu yıl YouTube'dan X'e, Starbucks'tan Costco'ya, Qatar Airways'ten British Petroleum'a (BP) küresel çapta birçok şirketin CEO'su görevini devretti.

General Motors'un robot taksi birimi Cruise'un CEO'su Kyle Vogt, şirketin ABD filosunun güvenlik incelemesinden geçmesi nedeniyle personelden özür diledikten sonra şirketten istifa etti.

ABD'li havacılık şirketi Spirit AeroSystems'in CEO'su Tom Gentile'in ekimde, Chicago Opsiyon Borsası CEO'su Edward Tilly'nin de eylül ayında istifa ettiği bildirildi.

İngiliz enerji şirketi BP'nin Üst Yöneticisi Bernard Looney, şirketin çalışanlarıyla arasındaki kişisel ilişkilerine dair bazı iddialar sonrasında eylül ayında istifa etti.

ABD'li haber kanalı CBS News'in Üst Yöneticisi Neeraj Khemlani ağustos ayında, İngiltere merkezli NatWest'in CEO'su Alison Rose temmuzda görevinden ayrıldı.

Ekim ayında, Katar devlet hava yolu şirketi Qatar Airways'in CEO'su Akbar Al Baker'in emekli olacağı, ABD'li toptan satış mağazası Costco'nun CEO'su Craig Jelinek'in ise yıl sonuna kadar görevinden ayrılacağı bildirildi.

Amerikalı kahve dükkanı zinciri Starbucks'ın sahibi Howard Schultz, mart ayında şirketin CEO'luğu görevini bıraktı.

Medya patronu Murdoch CEO'luktan ayrıldı

Sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, geçen yıl "şirketin yöneticiliğini üstlenecek kadar 'aptal' birini bulur bulmaz CEO'luktan istifa edeceğini" söylemişti. Mayıs ayında NBCUniversal'daki görevinden ayrılan Linda Yaccarino, o zamanki adı Twitter olan X'in yeni üst yöneticisi olarak göreve başladı.

YouTube CEO'su ve Google'ın ilk çalışanlarından biri olan Susan Wojcicki, şubat ayında yaptığı açıklamada, teknoloji devindeki görevinden ayrıldığını duyurdu.

Medya patronu Rupert Murdoch'un, merkezi ABD'nin New York şehrinde bulunan Fox ve News Corporation (News Corp) şirketinin yöneticiliğini bırakacağı eylülde ilan edildi.

Eylül başında ABD'li eczane zinciri Walgreens'in CEO'su Rosalind Brewer'ın istifa ettiği belirtildi.

Amerikan çevrim içi medya şirketi Insider'ın kurucu ortağı Henry Blodget, bu ay CEO'luk görevini bıraktı.

Bilgisayar aksesuarları üreticisi Logitech'in CEO'su Bracken Darrell'in haziran ayında başka bir fırsatı değerlendirmek üzere şirketten ayrılacağı duyuruldu.