Severn Trent isimli bir şirket, 50 binden fazla balkabağı ile yenilenebilir enerji üretecek. Balkabağı toplanması, enerji üretimi için önemli bir adım olarak görülüyor.

Yenilenebilir enerji, dünyanın uzun ömürlü ve sağlıklı bir şekilde yoluna devam edebilmesi için hem ülkelerin hem de şirketlerin gündeminde. Severn Trent isimli bir şirket, yenilenebilir enerji için ilginç bir hamle yaptı. Şirket, 50 binden fazla balkabağı ile yenilenebilir enerji üretecek.

Balkabağı ile yenilenebilir enerji üretimi

futureflow.life 'da yer alan habere göre, Severn Trent Green Power, 50 binden fazla balkabağı ile yenilenebilir enerji üretmek için kolları sıvadı. Şirket, Cadılar Bayramı'ndan sonra kalan balkabaklarıyla yaklaşık 22 MWh enerji üretmeyi öngörüyor.

Bu miktarda bir enerji, tüm gün boyunca yaklaşık 2.000 eve yetecek kadar enerji sağlayabilir. İstenmeyen kabakların geri dönüştürülmesi, bunların ayrışıp metan saldıkları çöplüklere atılmalarını önlemek için çok önemli.

Yaparsa o yapar: Toyota, katı hal pillerinde seri üretim aşamasına geldi!

İngiltere'deki yerel meclislerde genellikle diğer gıda atıklarının yanı sıra balkabağı toplanmasına yönelik hükümlerde de bulunuyor. Oxfordshire'da Cadılar Bayramı'nı takip eden haftada gıda atıklarının hacminde gözle görülür bir artış gözlemleniyor. Benzer şekilde Midlands'de, aynı dönemde önemli miktarda yerel yönetim atığı Doğu ve Batı Birmingham anaerobik çürütme tesislerine gidiyor.

Green Power Ticari Direktörü Andrew Simm şunları söyledi:

"Geçen yıl Cadılar Bayramı'ndan hemen sonraki haftada tesislerimizdeki gıda atığı tonajında ??büyük bir artış gördük ve bu gıda atıklarının çoğunu, her biri ortalama 4 kilogram olan balkabakları oluşturuyor."