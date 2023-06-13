Sırbistan, KEİ Dönem Başkanlığı'nı Türkiye'ye devretti

Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da çevrim içi düzenlenen 46. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısına ev sahipliği yaptı.

KEİ Dönem Başkanlığı'nı Türkiye'ye devreden Dacic, Sırbistan'ın 6 ay üstlendiği dönem başkanlığında alınan kararların bugünkü toplantıda değerlendirildiğini söyledi.

Dacic, Sırbistan'ın, vatandaşların hayat standartları ve ülke gelişimi için KEİ çerçevesinde işbirliğine devam edeceğini belirterek, "Organizasyon bakımından faaliyetlerimizi KEİ'nin verimliliğini artırmak yönüne çevirdik." dedi.

KEİ'nin uluslararası anlamda da katkı sağlayan bir oluşum olduğuna dikkati çeken Dacic, KEİ Dönem Başkanlığı'nı devralan Türkiye'ye başarılar diledi.

Bu arada, Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'a yaptığı resmi ziyarete refakat eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile KEİ Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na video konferansla katıldığı belirtilmişti.