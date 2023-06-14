Sırbistan İç ve Dış Ticaret Bakanı: Çin, Sırbistan'daki en büyük ikinci yatırımcı

Sırbistan İç ve Dış Ticaret Bakanı Tomislav Momirovic, Sırbistan ile Çin arasındaki işbirliğinin son yıllarda önemli ölçüde arttığını ve bir dizi başarılı altyapı projelerinin hayata geçirildiğini söyledi. Bakan, Çin ve Sırbistan'ın serbest ticaret anlaşmasıyla ilgili müzakerelerin ilk turunu geçen hafta tamamladıklarını ve anlaşmanın ikili ticaretin daha da genişlemesine katkıda bulunacağını söyledi.

Momirovic, "Çin, son on yılda Sırbistan'daki en büyük ikinci yatırımcı oldu ve Çin Yol ve Köprü Şirketi gibi Çinli dostlarımız ile birlikte ülkedeki en önemli altyapı projelerinden bazılarını inşa ettik" dedi.

BELGRAD, 14 Haziran (Xinhua) -- Sırbistan İç ve Dış Ticaret Bakanı Tomislav Momirovic, Sırbistan ile Çin arasındaki işbirliğinin son yıllarda önemli ölçüde arttığını ve bir dizi başarılı altyapı projelerinin hayata geçirildiğini söyledi.

Sırp bakan söz konusu açıklamayı, Salı günü Belgrad'da düzenlenen ve Çin'in Belgrad Büyükelçisi Chen Bo'nun yanı sıra her iki ülkeden yetkililer ve iş dünyasından temsilcilerin de katıldığı İletişim-Entegrasyon-Ekosistem konferansında yaptı.

Momirovic, "Çin, son on yılda Sırbistan'daki en büyük ikinci yatırımcı oldu ve Çin Yol ve Köprü Şirketi gibi Çinli dostlarımız ile birlikte ülkedeki en önemli altyapı projelerinden bazılarını inşa ettik" dedi.

Bakan, Çin ve Sırbistan'ın serbest ticaret anlaşmasıyla ilgili müzakerelerin ilk turunu geçen hafta tamamladıklarını ve anlaşmanın ikili ticaretin daha da genişlemesine katkıda bulunacağını söyledi.

Büyükelçi Chen ise Çin'in Belgrad'da inşa ettiği Pupin Köprüsü'nün iki ülke arasındaki geleneksel dostluğun simgesi haline geldiğini kaydetti. Chen, bu yıl Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin 10. yıl dönümü olduğu belirterek, Çin-Sırbistan işbirliğinin Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında başta altyapı alanında olmak üzere önemli başarılar gösterdiğini belirtti.

Büyükelçi ayrıca, Çin'in destek verdiği E-763 otoyolunun yeni inşa edilen bölümüne ve Belgrad-Novi Sad yüksek hızlı demiryolu projelerine dikkat çekti.

Belgrad'daki İletişim-Entegrasyon-Ekosistem konferansı, Sırbistan pazarına giren ilk Çinli inşaat şirketleri arasında yer alan Çin Yol ve Köprü Şirketi ile Çin İletişim İnşaat Şirketi tarafından düzenlendi. İki şirket konferansta ayrıca, yeni Çevre, Sosyal ve Yönetişim raporlarını sundu.