Sırbistan İç ve Dış Ticaret Bakanı: Çin'in büyümesine ayak uydurmayı umuyoruz

Sırbistan İç ve Dış Ticaret Bakanı Tomislav Momirovic, Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na katılarak Çin'in büyümesine ayak uydurmayı hedeflediklerini belirtti. Bakan, Çin'in küresel ekonomik kalkınmaya katkı sağladığını ve bu çabaların herkes için faydalı olduğunu ifade etti.

ÇEKİM ZAMANI: 2 Kasım 2023

Sırbistan İç ve Dış Ticaret Bakanı Tomislav Momirovic kısa süre önce Xinhua'ya verdiği röportajda, ülkesinin Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE) aracılığıyla Çin'in kayda değer büyümesine ayak uydurmayı umduğunu söyledi.

Bakan, Sırbistan'ın CIIE'ye katılan üst düzey heyetinin bir üyesi.

"En üst düzey heyetlerimiz istikrarlı şekilde Çin'in her girişimine katıldı. Ülke olarak güçlü bir temsiliyet sergilemeye, elimizden gelen gayreti göstermeye ve hiçbir çabadan kaçınmamaya kararlıyız. Amacımız Çin ekonomisinin olağanüstü büyümesine ayak uydurarak başarı öyküsünün bir parçası olmak."

Bakan, Çin'in son on yıldaki inanılmaz büyüme oranlarının küresel ekonomik kalkınmayı da beraberinde getirdiğini belirterek, Çin'in açık bir küresel ekonomi yönündeki çabalarının herkes için kazan-kazan sonuçları doğurduğunu sözlerine ekledi.

"Çin'in bu girişimlerinin hem karşılıklı olarak Çin ve Sırbistan için hem de açık bir küresel ekonomiyi benimseyen tüm ülkeler için faydalı olduğuna inanıyorum."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Belgrad'dan bildiriyor. (XHTV)