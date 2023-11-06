Sırbistan Başbakanı, Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda Sırbistan-Çin ilişkilerini vurguladı

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, Shanghai'da düzenlenen 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda Sırbistan-Çin ilişkilerini güçlendirmenin önemini vurguladı. Brnabic, Sırbistan'ın Çin ile olan ticaret hacminin arttığını ve serbest ticaret anlaşmasının ikili işbirliğine yeni bir sayfa açtığını belirtti.

SHANGHAİ, 6 Kasım (Xinhua) -- Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, Shanghai'da düzenlenen 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE) "Sırbistan-Çin ilişkilerini daha da pekiştirmek ve derinleştirmek için çok iyi bir fırsat olduğunu" söyledi.

Pazar günü başlayan ve Cuma gününe kadar sürecek olan 6. CIIE'nin açılış töreninde konuşan Brnabic, fuarda onur konuğu ülke olarak yer alan Sırbistan'ın "kapsamlı, stratejik ve modern bir sarsılmaz dostluk" geliştirmek üzere Çin ile birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Sırbistan'ın fuarın önemini ilk fark eden ülkelerden biri olduğunu ve her yıl fuara katıldığını belirten Brnabic, ülkesinin çok sayıda Çinli yatırımcıyı çektiğini de sözlerine ekledi. 2018'den 2022'ye kadar iki ülke arasındaki ticaret hacmi önemli ölçüde artarken, Sırbistan'ın Çin'e ihracatı yüzde 12,7 oranında yükseldi.

Sırbistan ve Çin geçtiğimiz yıllarda siyasi ve ekonomik işbirliğini sürekli olarak zenginleştirdi. İki ülke geçen ay Beijing'de düzenlenen 3. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'nda bir serbest ticaret anlaşması imzalayarak ikili işbirliğinde yeni bir sayfa açtı.

Brnabic, serbest ticaret anlaşmasını iyi değerlendirmeyi ve gelecekte ikili işbirliğinin potansiyelinden yararlanmaya devam etmeyi umduğunu belirtti.