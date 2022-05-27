Siper Hava Savunma Sistemi'nin bir testi daha başarıyla tamamlandı - Haberler

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Siper Hava Savunma Sistemi'nin bir testi daha başarıyla tamamlandı

AA - Mehtap Yılmaz Özdemir - Ekonomi
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Siper Hava Savunma Sistemi'nin bir testi daha başarıyla tamamlandı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Siper Hava Savunma Sistemi'nin, bir testini daha başarıyla tamamlayan genç mühendislerin sevincine ortak olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Siper Hava Savunma Sistemi'nin, bir testini daha başarıyla tamamlayan genç mühendislerin sevincine ortak olduklarını belirtti.

Demir, Twitter hesabından, Siper Hava Savunma Sistemi ile ilgili paylaşım yaptı.

Siper Hava Savunma Sistemi'nin, bir testini daha başarıyla tamamlayan genç mühendislerin sevincine ortak olduklarını bildiren Demir, "İlmek ilmek işlenen emeğin büyük sevinci! Elinize, emeğinize sağlık. Yarınlarımızı sizinle inşa edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Mehtap Yılmaz Özdemir - Ekonomi

İsmail Demir, Twitter, Ekonomi, Haberler

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