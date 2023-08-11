Sinoplu Taksiciler Akaryakıt Zamlarından Şikayetçi

Sinoplu taksiciler, artan akaryakıt maliyetleri nedeniyle zor durumda olduklarını belirterek şikayetlerini dile getirdi. Mazot fiyatlarındaki yüzde 100 zam karşısında yüzde 20 zam aldıklarını ifade eden taksiciler, mazot fiyatlarının kendilerini korkuttuğunu ve bu durumun işlerini yapmanın anlamını kalmadığını söyledi. Ayrıca, taksimetreye ayar yaptırmak için 1500 lira harcadıklarını ancak bu durumdan memnun olmadıklarını dile getirdiler.

MUSTAFA USTA

Sinoplu taksici Muharrem İncedayı, "Mazot yüzde 100 zam aldı, biz yüzde 20 zam aldık. O da bize göre çok düşük. 19 liraya mazot alırken şu anda 37 liraya mazot alıyoruz. Bu durumdan hiç memnun değiliz. Bu işi yapmanın bir anlamı kalmadı gibi geliyor" dedi. Taksici Nevzat Çakmakçı ise, "Yolcular, fiyatları çıkaranlara çok kızgın. Sabah, akşam her gün mazota zam geliyor. Biz de şaşırdık. Taksimetreye ayar yaptırdık. 1500 lira boşuna para verdik" diye konuştu.

Sinoplu taksiciler artan akaryakıt maliyetlerinden şikayet etti. Muharrem İncedayı, şöyle konuştu:

"ŞU AN BEDAVAYA ÇALIŞIYORUZ"

"Şehir içi 40 liradan 50 liraya çıktı. Bizim istediğimiz zammı vermediler. Biz 70 lira civarı bekliyorduk. Kilometre başına 6 lira fark koydular. Bize yeterli değil. Mazota gelecek olan zamlar bizi korkutuyor. Giderlerimiz çok. Kazandığımız para bizi mutlu etmiyor. Sigortamız ve vergiler yüksek. Hepsi yüksek. Bizi kurtarmıyor. Şu an bedavaya çalışıyoruz. Bizi kurtarsa bile, vatandaş ne yapacak? O da sıkıntı. Çoğu insan artı yürüyor ya da dolmuş kullanıyor. Taksiye binmek istemiyorlar. Müşterilerimiz de azalıyor. Fiyatları yükseltmek çözüm değil. Bugün buradaki bulunan çoğu yaşlı insan dolmuşu kullanıyor, taksiye binmiyorlar. Mazot yüzde 100 zam aldı biz yüzde 20 zam aldık. O da bize göre çok düşük. 19 liraya mazot alırken şu anda 37 liraya mazot alıyoruz. Bu durumdan hiç memnun değiliz. Bu işi yapmanın bir anlamı kalmadı gibi geliyor."

"TAKSİMETREYE AYAR YAPTIRDIK. 1500 LİRA BOŞUNA PARA VERDİK"

Taksici Nevzat Çakmakçı ise şunları söyledi:

"Taksi ücretleri düşük. Verilen zam da yeterli değil. Bizi kurtarmıyor. Sigortalarımız var. Vatandaşta para yok, taksiye binemiyor. Durumumuz perişan. Bu iş bundan sonra yapılmaz. Hep zararına çalışıyoruz. Tamirhaneye bile gidemiyoruz hiç kurtarmıyor. Bir sigorta 14 bin lira. Araç şoför sigortası da öyle. Durumumuz çok kötü. Böyle giderse kontak kapatacağız. Vatandaş da mecbur kalmadıktan sonra arabaya binemeyecek. Yolcular, fiyatları çıkaranlara çok kızgın. Sabah, akşam her gün mazota zam geliyor. Biz de şaşırdık. Taksimetreye ayar yaptırdık. 1500 lira boşuna para verdik. Burada müşteri gelecek diye bekliyoruz. Durumdan hiç memnun değiliz."

Akaryakıt zamlarını değerlendiren Mehmet Demirci ise, "Gelen zamları hiç iyi bulmuyorum. Allah fakir fukaraya kolaylık versin. Müşteriye de zor, taksiciye de zor. Her gün her şeye zam geliyor. Para kazanamıyorlar. Hayat böyle. Allah iyi yapsın" dedi.