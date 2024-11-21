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Sinoplu Çiftçiler Antalya'daki GROWTECH Tarım Fuarı'nda

Sinoplu Çiftçiler Antalya'daki GROWTECH Tarım Fuarı'nda
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Sinop Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen organizasyon kapsamında Sinoplu çiftçiler, Antalya'da düzenlenen GROWTECH Tarım Fuarı'na katıldı. Çiftçiler, seracılık sektöründeki verimliliklerini artırmak ve alternatif ürün çeşitliliğini artırmak için fuarı ziyaret etti.

Sinoplu çiftçiler Antalya'da düzenlenen tarım fuarına katıldı.

Sinoplu çiftçiler Sinop Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen organizasyon kapsamında GROWTECH Tarım Fuarı'na katıldı. Çiftçiler, alternatif ürün çeşitliliğini artırma çalışması kapsamında fuarı gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Sinop Tarım ve Orman İl Müdürü Fatih Önlem, çiftçilerin seracılık sektöründeki verimliliğini artırmak ve alternatif ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla fuara katıldıklarını belirterek, "Bölgemizde tarım sektörünün gelişmesi için büyük bir potansiyel bulunuyor ve bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek adına sektördeki yeni teknolojileri yerinde görmek, çiftimizin profesyonellerle bilgi ve tecrübe paylaşımı yapmak ve yeni bağlantılar kurmaları için fuarın önemini vurgulayarak gelişen Türkiye'nin üreten şehri Sinop'un çiftçilerine hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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