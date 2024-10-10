Üye Girişi
Haberler

Sinop'un Türkeli İlçesinde Mantar Bolluğu Yaşanıyor

Sinop'un Türkeli İlçesinde Mantar Bolluğu Yaşanıyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sonbaharın gelmesiyle birlikte Türkeli ormanlarında toplanan mantarların kilogram fiyatları 75 ile 150 lira arasında değişiyor. Mantar bolluğu, bölge ekonomisine katkı sağlamasının yanı sıra sosyal hareketlilik de oluşturuyor.

Sinop'un Türkeli ilçesinde ormanlarda toplanarak satışa sunulan mantarda bolluk yaşanıyor.

Sonbaharın gelmesiyle birlikte Türkeli ormanlarında toplanarak halk pazarında satışa sunulan mantarın kilogram fiyatları 75 ile 150 lira arasında değişkenlik gösteriyor. Bu yıl bolluk yaşanan mantar için vatandaşlar pazara akın ediyor. Mantarların sağlıklı ve doğal besin kaynağı olmasının yanı sıra, yöre halkının ekonomisine de katkı sağlaması bekleniyor.

Uzmanlar, mantar toplayıcılarının dikkatli olmaları gerektiğini, zehirli mantarların da bulunabileceğini belirtiyor. Bu nedenle, yalnızca bilinen ve güvenilir türlerin toplanması öneriliyor.

Türkeli ilçesinde yaşanan bu mantar bolluğu, bölgenin doğal güzellikleriyle birleşerek, hem ekonomik hem de sosyal bir hareketlilik oluşturmuş durumda. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Yerel Haberler Ekonomi Türkeli Yaşam sinop Tarım Doğa

Bakanlık, Köfteci Yusuf'u 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesine ekledi

"Teknik hata" savunması kurtaramadı! Köfteci Yusuf, Bakanlık listesinde

 Köfteci Yusuf, başka bir ürününde daha domuz eti kullanmış

Köfteci Yusuf, başka bir ürününde daha domuz eti kullanmış

 13 gündür haber alınamayan Rojin'in başörtüsü bulundu

13 gündür aranan Rojin'le ilgili umutları azaltan gelişme
Hastane bahçesinde karısını öldürüp intihar etti

Karısını öldürüp intihar etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 9 Ekim Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 10 Ekim Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Edi Rama kim? Arnavutluk Başbakanı kimdir? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Günün maçları nereden izlenir? Siyah Kalp 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Siyah Kalp 6. bölüm fragmanı izleme linki var mı? 11 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Yay, Yengeç, Balık, İkizler burcu yorumu! 11 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Siyah Kalp CANLI izle! 10 Ekim Perşembe Siyah Kalp 5. bölüm SON BÖLÜM izleme linki var mı? AİLE DESTEK ÖDEMELERİ Ekim ayı yattı mı, ne zaman yatacak? Aile destek ödemesi sorgulama E-Devlet! Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar Listesi Aykut Enişte 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aykut Enişte 2 filmi ne zaman, nerede çekildi? Erşan Kuneri 2. sezon oyuncuları kimler? Erşan Kuneri 2. sezon ne zaman, saat kaçta çıkacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.