Sinop'un Erfelek ilçesinde kestane hasadı başladı.

Türkiye'de kestanenin önde gelen üretim merkezlerinden biri olan Sinop'un Erfelek ilçesinde hasadı yapılan sezonun ilk kestaneleri, pişirildikten sonra seyyar tezgahlarda kilogramı 200 ila 350 liradan satılıyor. Erfelek ilçesinde üretilen ve kabuğundan çabuk ayrılması, farklı lezzeti ve parlak rengi nedeniyle bölgede "kuzu kestanesi" olarak adlandırılan Erfelek kestanesi, seyyar tezgahlarda yerini aldı.

"Bu sene kestane bol"

Sinop pazarında kestane satıcısı olan Nezahat Tekin, geçen seneye göre bu sene kestanenin bol olduğunu belirterek, "Geçen sene kestane yoktu. Bu sene birazcık var. Gal arısı diye bir arı varmış. O yapıyormuş hastalığı. İnşallah bu hastalık gidecek. Fiyatlar geçen seneki fiyatlarla aynı. 100 lira ile 400 lira arasında vardı geçen sene, bu sene de aynı fiyatlardan satıyoruz. Bir de geçen sene bu kadar bolluk yoktu. Bu sene biraz da olsa var. Şu anda fiyatları 200, 250, 350 lira. Lazım olan ihtiyacı olan alıyor. Gurbete çocuklarına getirenler de alıyor" dedi.

Pazara kestane almaya gelen Ramazan Duman, kestanenin fiyatını pahalı bulduğunu belirterek, "Bence şu anda fiyatlar pahalı. 250-300 liraya satıyorlar. Normal kuzu kestane diyorlar ama bilemiyorum. Ama bu hayat şartlarında pahalı" ifadelerine yer verdi.

Pazara kestane almaya gelen Fehmi Çelik ise, "Kestane bu sene biraz pahalı. Çok seven gücünün yettiği kadar alıyor" diye konuştu. - SİNOP