Sinop'un dış ticareti eylül ayında yüzde 13,9 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Sinop'un dış ticareti eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,9 artış gösterdi. Sinop'un ihracatı 3 milyon 249 bin dolar olarak açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı tarafından açıklanan dış ticaret istatistik verilerine göre, Sinop'un dış ticareti eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,9 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Eylül dış ticaret istatistiklerini açıkladı. 2023 yılı Eylül ayında Sinop'tan yapılan ihracat 3 milyon 249 bin dolar olarak açıklandı. Eylül ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,9 arttığı görüldü. Sinop'un 2023 yılı Eylül ayındaki ithalatı ise 884 bin dolar ile geçen yılın aynı ayına göre yüzde 267,7 arttı. Eylül ayında İhracatın ithalatı karşılama oranı Sinop'ta yüzde 367,7 oldu.

Deniz ürünleri yine ilk sırada

Eylül ayında Sinop'tan gerçekleşen ihracatın ISIC Rev4 ürün sınıflamasına göre dağılımı incelendiğinde ilk sırada 1 milyon 175 bin dolar ile "balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması" ürün grubu bulunuyor. Bu ürün grubunu 575 bin dolar ile "çatal-bıçak takımı, el aletleri ve genel hırdavat malzemeleri imalatı" ve 324 bin dolar ile "tarım ve ormancılık makineleri imalatı" ürün grubu takip etmekte. Eylül ayında Sinop'tan ISIC Rev4 sınıflamasına göre 40 farklı ürün grubundan ihracat gerçekleşti. İthalat ise 32 farklı ürün grubunda yapıldı. İthalatta ilk üç sırada; 664 bin dolar ile "motorlu veya pnömatik (hava basınçlı) el aletlerinin imalatı" ürün grubu, 130 bin dolar ile "motorlu kara taşıtlarının imalatı" grubu ve 58 bin dolar ile "diğer pompa, kompresör, musluk ve vana imalatı" ürün grubu yer almakta.

İhracatta Güney Kore, ithalatta Çin ilk sırada

Eylül ayında Sinop'tan 52 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup ilk sırada 610 bin dolar ile Güney Kore yer aldı. En fazla ihracatın gerçekleştiği ikinci ülke 565 bin dolar ile Çin olurken, üçüncü sırada 315 bin dolar ile Ukrayna bulunmakta. Eylül ayında Sinop'a yapılan ithalatta ise ilk sırada 740 bin dolar ile Çin yer almakta. Çin'i 130 bin dolar ile İspanya ve 6 bin dolar ile Vietnam takip etmekte. Eylül ayında Sinop'a 15 farklı ülkeden ithalat gerçekleşti. - SİNOP