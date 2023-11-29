Sinop'un dış ticareti Ekim ayında arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Sinop'un dış ticareti Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 artış gösterdi. Sinop'un 2023 yılı Ekim ayındaki ihracatı 3 milyon 171 bin dolar olarak açıklandı. İthalat ise 891 bin dolar olarak gerçekleşti. İhracatta en fazla deniz ürünleri ihraç edildi.

2023 yılı Ekim ayında Çankırı'dan yapılan ihracat 30 milyon 586 bin dolar olarak açıklandı. Ekim ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından verilen bilgiye göre, 2023 yılı Ekim ayında Çankırı'dan yapılan ihracat 30 milyon 586 bin dolar olarak açıklandı. Ekim ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,0 arttığı görüldü. 2023 yılı Ekim ayındaki ithalatı ise 18 milyon 703 bin dolar ile geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 arttı. Ekim ayında İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 163,5 oldu.

Ekim ayında Çankırı'dan gerçekleşen ihracatın ISIC Rev4 ürün sınıflamasına göre dağılımı incelendiğinde ilk sırada 21 milyon 815 bin dolar ile "iç ve dış lastik imalatı" ürün grubu yer aldı. Bu ürün grubunu 5 milyon 193 bin dolar ile "makarna, şehriye, kuskus vb. unlu mamullerin imalatı" ve 850 bin dolar ile "öğütülmüş hububat ve sebze ürünleri imalatı" ürün grubu takip etti.

Öte yandan, Ekim ayında 70 farklı ülkeye ihracat yapılıp ilk sırada 6 milyon 866 bin dolar ile Almanya yer aldı. - ÇANKIRI