Üye Girişi
Haberler

Sinop Türkeli'de Kuzu Kestanesi Fiyatları Yükseliyor

Sinop Türkeli'de Kuzu Kestanesi Fiyatları Yükseliyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Türkeli ilçesinde meşhur kuzu kestanesi tezgahlarda yerini aldı. Kestanenin kilogram fiyatı iriliğine göre 250-300 lira arasında değişiyor. Fiyat artışı, son yıllardaki zararlılar nedeniyle rekoltede yaşanan düşüşe bağlanıyor.

Sinop'un Türkeli ilçesinde, meşhur kuzu kestanesi tezgahlarda yerini aldı. İlçede kurulan pazar tezgahlarında kestanenin kilogram fiyatı iriliğine göre 250-300 lira arasında satılıyor.

Sonbahar ve kış aylarının vazgeçilmez lezzeti kestanenin hasadına başlandı. Türkeli ilçesinde kestaneler tezgahlarda satışa sunuldu. Geçen yıl 200 TL'ye satılan kestane, bu yıl 250-300 TL seviyelerine kadar yükseldi. Fiyat artışının temel nedeni, kestane ağaçlarında son yıllarda sıkça rastlanan gal arısı zararlısından kaynaklanan kestane rekoltesinde yaşanan düşüş olarak gösteriliyor.

Türkeli ilçesinde pazara gelen vatandaşlar, "Eskiden herkes rahatça kestane alıp tüketirdi. Şimdi kilosu 300 TL'ye dayanmış, çoğu kişi gibi biz de sadece bakıp geçiyoruz" dedi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Yerel Haberler Hava Durumu Ekonomi Türkeli Tarım Yaşam sinop

BDDK duyurdu: Biriken kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçları yapılandırılabilecek

BDDK duyurdu: Birikmiş borçlar yapılandırılabilecek

 Narin cinayetinin 1 numaralı şüphelisi Salim Güran ile ilgili yeni karar

1 numaralı şüpheli Salim Güran ile ilgili yeni karar

 Akaryakıta gece yarısı okkalı zam! Pompaya yansıyan rakam keyif kaçıracak

Akaryakıta sessiz sedasız bir zam daha! Pompaya yansıyan rakam keyif kaçıracak
Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusuna silahlı saldırı: Ayağıma sıktılar

Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusuna silahlı saldırı: Ayağıma sıktılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BİM AKTÜEL KATALOĞU 27 EYLÜL Bim'de hangi aktüel ürünler var? 27 Eylül Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 27 Eylül Cuma günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Resmi Gazete bugün (27 Eylül) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 27 Eylül TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Masterchef kim kazandı? Dün akşam Masterchef'te ödül oyununu hangi takım kazandı? CUMA NAMAZI SAATİ İL İL 27 Eylül | İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Cuma namazı kaçta okunuyor? Diyanet'in Cuma namazı vakitleri! Serhat Akın neden vuruldu? Olay ne, ne oldu? Kredi kartı 60 ay yapılandırma ne zaman, kimler yapabilir, şartları ne? Ankara elektrik kesintisi! 27-28 Eylül Sincan, Etimesgut, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 27-28 Eylül Mudanya, Gemlik, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 27-28 Eylül Oğuzeli, Nurdağı, İslahiye elektrik kesintisi listesi
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });