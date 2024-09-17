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Sinop'ta Yılın İlk 8 Ayında 2.415 Gıda Denetimi Yapıldı

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Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen gıda denetimlerinde 29 işletmeye 2.922.000 lira ceza kesildi. Gıda güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.

Sinop'ta, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Denetim Ekipleri tarafından yılın ilk 8 ayında 2 bin 415 gıda denetimi gerçekleştirildi. Uygunsuzluk tespit edilen 29 işletmeye toplamda 2 milyon 922 bin lira ceza kesildi.

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gıda denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Sinop Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Denetim Ekipleri tarafından, 2024 yılının ilk 8 ayında, 2 bin 415 gıda denetimi gerçekleştirildi. Uygunsuzluk tespit edilen 29 işletmeye yaptırımda bulunuldu. Bu işletmelere 2 milyon 922 bin lira ceza işlemi uygulandı. Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla güvenilir gıdaya ulaşması için denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz" denildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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