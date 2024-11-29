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Sinop'ta Yasal Boyun Altında Avlanan 10 Ton Hamsi Ele Geçirildi

Sinop'ta Yasal Boyun Altında Avlanan 10 Ton Hamsi Ele Geçirildi
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Sinop'ta gerçekleştirilen balık denetimlerinde yasal boyun altında avlandığı belirlenen 10 ton hamsiye el konuldu. Denetimlerin sürdüğü ve avlanan şahıslara idari işlem uygulandığı bildirildi.

Sinop'ta yapılan balık denetimlerinde yasal boyun altında avlandığı belirlenen 10 ton hamsiye el konuldu.

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince küçük boy balık avcılığının önlenmesi için sahil şeridinde, balıkçı barınaklarında ve balık nakillerinde kapsamlı kontroller devam ediyor. Bu kapsamda, Ayancık ve Türkeli ilçelerinde su ürünleri nakil araçlarında yapılan denetimlerde yasal boyun altında avlandığı tespit edilen 10 bin kilo hamsi balığına el konuldu. Avlanan şahıslar hakkında ise 1380 sayılı Kanun gereği idari işlem uygulandı.

Denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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