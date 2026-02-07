Sinop'ta yasa dışı avcılık denetimleri kapsamında 5 kişi hakkında işlem yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Sinop'ta gerçekleştirdiği koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında 5 kişi hakkında idari işlem uyguladı.

Genel Müdürlüğün NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, yasa dışı avcılıkla mücadelenin sulak alanlarda da sürdürüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda, Sinop'ta gerçekleştirilen koruma ve kontrol çalışmaları çerçevesinde 5 kişi hakkında idari işlem yapıldığı aktarılan paylaşımda, "Yasa dışı avcılıkta kullanılan 5 güme imha edilirken, 21 mühre, 2 akü ve 2 ses cihazına el konuldu. Yaban hayatını korumak ve doğal dengeyi sürdürmek amacıyla denetimlerimize kararlılıkla devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.