Sinop'ta Yapı Ruhsatı Verilen Bina Sayısı 127, Daire Sayısı 928 Oldu

TÜİK tarafından açıklanan 2023 yılı Nisan-Haziran dönemi yapı izin istatistiklerine göre Sinop'ta yapı ruhsatı verilen bina sayısı 127 olurken, daire sayısı 928 oldu.

TÜİK tarafından açıklanan 2023 yılı Nisan-Haziran dönemi yapı izin istatistiklerine göre Sinop'ta yapı ruhsatı verilen bina sayısı 127 olurken, daire sayısı 928 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) 2023 yılı Nisan-Haziran dönemi yapı izin istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2023 yılı 2. çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların bina sayısı yüzde 5,7, daire sayısı yüzde 31,3 ve yüzölçümü yüzde 25,6 arttı.

Sinop'ta belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2023 yılının Nisan-Haziran döneminde bina sayısı 127, daire sayısı 928, toplam yüzölçümü ise 132 363 (m) oldu.

Sinop'ta belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinin 2023 yılının Nisan-Haziran döneminde bina sayısı 73, daire sayısı 551, toplam yüzölçümü ise 90 171 m2 oldu. - SİNOP