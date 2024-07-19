Sinop'ta Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı Açıklandı

Sinop'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 74 bin 367 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) Motorlu Kara Taşıtları, Haziran 2024 haber bültenini açıkladı. TÜİK Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre; Sinop'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 74 bin 367 oldu. Sinop'ta Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 74 bin 367 adet taşıtın yüzde 48,4'ünü (35 bin 963) otomobil, yüzde 18'ini motosiklet, yüzde 13,7'sini kamyonet ve traktör, yüzde 3,1'ini kamyon, yüzde 2,4'ünü minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,4'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Haziran ayında 522 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Sinop'ta Haziran ayında 522 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan toplam 522 adet taşıt içinde motosiklet yüzde 75,7 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 17,0 ile otomobil, yüzde 5,0 ile traktör ve yüzde 2,3 ile kamyonet takip etti. Sinop'ta Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı bir önceki aya göre 7 adet azaldı. Sinop'ta Haziran ayında 19 farklı otomobil markasından 89 adet aracın trafiğe kaydı yapıldı. Haziran ayında bin 343 adet taşıtın devri gerçekleştirildi. - SİNOP