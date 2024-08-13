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Sinop'ta Temmuz Ayında Konut Satışı Değişmedi

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Sinop'ta Temmuz ayında 275 konut satılırken, konut satışının bir önceki yılın aynı ayına göre değişmediği görüldü. İpotekli konut satışı azalırken, diğer konut satışları arttı.

Sinop'ta Temmuz ayında 275 konut satılırken, konut satışının bir önceki yılın aynı ayına göre değişmediği görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 Temmuz ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre Temmuz ayında Sinop genelinde konut satışları 275 adet olarak kayıtlara geçti. Konut satışlarının ise bir önceki yılın aynı ayına göre değişmediği görüldü. Temmuz ayında Sinop, konut satış sayısı bakımından 68. il oldu. Sinop Merkez ilçesinde Temmuz ayında 76 adet konut satıldı. Sinop merkez ilçesinde satılan konut sayısının Sinop genelindeki payı yüzde 27,6 oldu.

İpotekli konut satışı yüzde 41,7 azaldı

Temmuz ayında Sinop genelinde ipotekli konut satışları 21 adet olarak açıklandı. İpotekli olarak satılan konut sayısının önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,7 azaldığı görüldü. İpotekli satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 7,6 olarak gerçekleşti. İpotekli satılan konutların 10 tanesi ilk defa satılan konutlardan oluşurken 11 tanesinin de ikinci el satış olduğu görüldü.

Diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 artarak 254 adet oldu. Temmuz ayında diğer satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 92,4 oldu.

Sinop'ta ilk el konut satış sayısı 107 adet olarak gerçekleşti

Temmuz ayında Sinop genelinde ilk el satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 artarak 107 adet oldu. İlk kez satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 38,9 oldu.

Sinop genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 azalarak 168 adet olarak gerçekleşti. Sinop'taki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 61,1 oldu. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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