Sinop'ta Tarım Arazilerinin Korunması İçin Toplantı Yapıldı

Sinop'ta tarım arazilerinin korunması ve sürdürülebilir şekilde kullanılması amacıyla İl Toprak Koruma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, verimli toprakların gelecek nesillere aktarılması için alınacak önlemler ve uygulanacak politikalar ele alındı.

Toprak koruma ve arazi kullanımına yönelik hazırlanan gündem maddelerinin değerlendirildiği toplantıda, tarım arazilerinin amaç dışı kullanımının önüne geçilmesi, planlı tarımsal üretim ve doğal kaynakların korunması konularında kararlar görüşüldü.

Toplantıya Vali Mustafa Özarslan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Salih Livaoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl ile ilgili kurum temsilcileri katıldı. - SİNOP