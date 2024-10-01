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Sinop'ta Sera Naylonu Dağıtım Programı Düzenlendi

Sinop'ta Sera Naylonu Dağıtım Programı Düzenlendi
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Sinop'ta örtü altı tarımını geliştirme projesi kapsamında 195 üreticiye yüzde 50 hibeli yaklaşık 10 ton sera naylonu dağıtıldı. Proje, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülmekte ve toplam bütçesi 1 milyon 200 bin TL olarak belirlenmiştir.

Sinop'ta örtü altı tarımını geliştirme projesi kapsamında sera naylonu dağıtım programı düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca uygulanan Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projeleri (TAKE) kapsamında Sinop'ta örtü altı tarımını geliştirme projesi kapsamında yüzde 50 hibeli sera naylonu dağılım programı düzenlendi.

Programın açılış konuşması yapan Sinop İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem, "Üreticilerimiz seracılığın yaygın olarak yapıldığı köylerde eskimiş sera naylonlarını değiştirecek veya yeni sera kuracak 195 üreticimize yaklaşık 10 ton sera naylonu dağıtılacak. Toplam 1 milyon 200 bin TL bütçe ile (600 TL bakanlık bütçesinden 600 TL çiftçi katkısı) yüzde 50 hibe şeklinde dağıtılacak sera naylonları birinci sınıf kalitede olup 36 aylık ve 35 mikron UV katkılı olacaktır. Verilecek sera naylonları en az 3 yıl sorunsuz kullanılacaktır" dedi.

Programda açıklamalarda bulunan Sinop Valisi Mustafa Özarslan, "Örtü altı üretimi yapan çiftçilerimizin şu anda kullanılamaz durumda olan seralarını tekrar aktif hale getirip yeniden üretim yapmalarını sağlamak ve girdi maliyetlerini en aza indirerek, üretimin devamını sağlayan bu proje için Tarım Bakanlığımıza ve ilimizde projenin hayata geçmesindeki katkılardan dolayı İl Müdürümüz ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. İlimizde seracılık yapan 195 çiftçimize 10 bin 666 ton sera naylonun bereketli kazançlar getirmesini diliyorum" diye konuştu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen programa Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, Vali Yardımcısı Abdullah Yüksel, Tarım ve Orman İl Müdürü Fatih Önlem ve üreticiler katıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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