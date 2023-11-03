Sinop'ta Palamut Fiyatları Uçtu

Sinop'ta palamut avının az olması nedeniyle palamutun tanesi 200 liradan satışa sunuluyor. Balıkçılar, hamsi bolluğuna rağmen palamutun seyrek olarak tezgahlarda yer aldığını belirtiyor.

Sinop'ta az miktarda avlanan palamutun tanesi 200 liradan satışa sunuluyor.

Kentte balıkçılık yapan Cumhur Ünlü, bu sezon palamudun az çıkması nedeniyle fiyatının oldukça fazla olduğunu söyledi.

Bu sezon daha çok hamsi avının yapıldığını belirten Ünlü, "Hamsi bolluğu devam ediyor. Palamutta ise umduğumuzu bulamadık. Seyrek de olsa palamut ve torik de tezgahlarda yer alıyor." dedi.

Ünlü, bu sezon 1 kilograma yakın palamudun tanesinin 200 liradan, 3 ila 3,5 kilogram arasındaki toriğin de 500 liradan satıldığını kaydetti.