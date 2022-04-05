Sinop'ta nadir bulunan kırlangıç balıkları, kilosu 250 liradan satılıyor

AKDENİZ, MERSİN (İHA) - Sinop'ta balıkçıların ağlarına takılan ve nadir rastlanan 2,5 ve 3 kilogramlık iki kırlangıç balığı, kilosu 250 TL'den satışa sunuldu.

Karadeniz'de balıkçı ağlarında nadir rastlanan ve genellikle 'Akdeniz balığı' olarak bilinen kırlangıç balığı, turuncu görünüşüyle balık tezgahlarında dikkatleri üzerine çekiyor. Dip balıkçılarının ağına takılan ve farklı olduğunu hissettiren iki adet nadide büyük balık, Sinop'ta tezgahlarda kilogramı 250 liradan satışa sunuldu.

Balıkçı İbrahim Coşkunarslan, "Dip avı yapan balıkçılarımızın ağlarına iki tane kırlangıç balığı takıldı. Renkli oluşuyla baya ilgi çekiyor. Görenler fotoğrafını çekiyor ama herkesin alabileceği bir balık değil. Genellikle restoranlar alıyor, çorbasını yapıyorlar kırlangıç balığının. Kilosu şu anda 250 TL, 3 kilo gelen balık 750 TL'ye satılıyor, 2,5 kilo geleni de 625 TL'ye satıyoruz. Bir de yavrusu denk gelmiş 1 kilo civarında, küçük diye tutmak istemezdik ama o da ağa takılmış oldu. Sezon bu ara sakin geçiyor, sonuna da yaklaştık 10 gün kaldı sezon kapanmasına. Böyle değişik türlerin gelmesi bir nebze hareket katıyor" dedi. - SİNOP