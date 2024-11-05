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Sinop'ta Nadir Bulunan 6 Kilogramlık Kırlangıç Balığı Yakalandı

Sinop'ta Nadir Bulunan 6 Kilogramlık Kırlangıç Balığı Yakalandı
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Sinop'ta balıkçılar tarafından yakalanan 6 kilogramlık kırlangıç balığı, Karadeniz'de nadir rastlanan ve genellikle Akdeniz'de bulunan bir tür. Balık, turuncu rengiyle tezgahları süslüyor ve kilogramı 350 TL'den satışa sunuluyor.

Sinop'ta balıkçılar tarafından 6 kilogramlık kırlangıç balığı yakalandı.

Karadeniz'de balıkçı ağlarında nadir rastlanan ve genellikle 'Akdeniz balığı' olarak bilinen kırlangıç balığı, turuncu görünüşüyle balık tezgahlarında dikkatleri üzerine çekiyor. Dip balıkçılarının ağına takılan ve farklı olduğunu hissettiren nadide balık, Sinop'ta tezgahlarda kilogramı 350 liradan satışa sunuldu.

Balıkçı Olcay Karabulut, "Karadeniz'de nadir olarak avlanan kırlangıç balığı dip avı yapan balıkçılarımızın ağlarına takıldı. Yaklaşık 6 kilo gelen balığımız renkli oluşuyla baya ilgi çekiyor. Görenler fotoğrafını çekiyor ama herkesin alabileceği bir balık değil. Genelde restoranlar ve oteller satın alıyor bu balığı. Bu balığın çorbası, buğlaması ve şişi çok lezzetli oluyor. Kilosu şu anda 350 TL, 6 kilo gelen balığı 2 bin 100 TL'ye satıyoruz. Böyle değişik türlerin gelmesi tezgahlara renk katıyor" dedi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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