Sinop'ta Lüfer Balığı 600 Liradan Satışa Sunuluyor

Sinop'ta, Karadeniz'de avlanan lüfer, kilosu 600 liradan satışa sunuluyor.

Merkez Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Namık Ünlü, deniz suyunun soğumaya başlamasıyla birlikte sarıkanat, lüfer, zargana gibi diğer balıkların da tezgahlarda geç de olsa yerlerini almaya başladığını söyledi.

Hamsi, palamut, istavrit, mezgit gibi balıkların ardından tezgahlarda yeni balıkların da yer almaya başladığını belirten Ünlü, "İklimlerde yaşanan değişiklikler sonucu balık sezonunun ilk günleri verimsizdi. Bunu havanın kurak ve deniz suyu sıcaklığına bağlıyoruz. Dolayısıyla bu sene balık sezonunu hava şartlarına bağlı olarak bir ay geriden takip ediyoruz. Bu kapsamda eylül ayında palamut olmadı, hamsi oldu. Ekim ayında ise palamut ve hamside bolluk bekliyoruz." dedi.

Balıkçıların bu yıl Karadeniz'den istediğini bulamadığını ifade eden Ünlü, "Herkes nasibini ararken takımların çoğu zararda. Yani yakıtlarını karşılayamama durumundalar. Ancak vatandaşlar tüm bu olumsuzluklara göre yine de oldukça uygun fiyata balık yiyor. Örneğin, üç sene önce hamsinin kilosu 40 liraydı. Bu yıl da kilosu 40 lira. Yine de deniz ürünleri ekonomik yönden vatandaşa yarıyor." diye konuştu.

Öte yandan tezgahta 800 gramlık palamudun tanesi 100 lira, barbunun ve zargananın kilosu 100 lira, mezgit 70, istavrit 50, sarıkanat 400, lüferin kilosu 600 liradan satılıyor.